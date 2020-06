La telenovela dell’Enasarco – ormai comica, se non fosse inquietante – prosegue. Secondo indiscrezioni di prima mano, il governo si starebbe spazientendo. E il ministero dell’Economia avrebbe fatto pervenire al vertice una nuova lettera nella quale avrebbe dato – anzi: rinnovato! - la direttiva di procedere senza ulteriori indugi alle elezioni, indicando come termine ultimo il mese di agosto. E cogliendo l’occasione per ribadire che fino alla nomina del nuovo vertice, l’attuale consiglio è in una sorta di regime di prorogatio, che lo vincola a gestire solo l’ordinaria amministrazione. Si vedranno nelle prossime ore le evoluzioni del caso.

Ma cosa sta succedendo, sostanzialmente, all’Enasarco? Infilandosi in un’annosa “terra di nessuno” gestionale, il vertice della Fondazione ha messo in atto da ormai tre mesi una condotta precisa, volta a rinviare quanto più possibile le elezioni per il rinnovo del consiglio d’amministrazione, che erano state convocate – nel giugno del 2019! – per lo scorso mese di aprile, dal 17 al 30.

Motivazione del rinvio: il fatto che la pandemia e il conseguente lockdown avrebbe impedito il regolare svolgersi della campagna elettorale. Una ragione apparentemente sincera, se non fosse che essendo i votanti tantissimi – circa 230 mila – e disseminati su tutto il territorio nazionale, il voto è da sempre (statutariamente) previsto in modalità digitale ed anche gli eventi legati alle campagne elettorali delle varie liste avrebbero potuto svolgersi benissimo (anzi: si sarebbero comunque prevalente svolti, anche senza pandemia) in modalità digitale.

Non a caso una cassa previdenziale simile all’Enasarco, ma ancora più grande, l’Enpam, ha regolarmente votato: e sì che moltissimi iscritti erano coinvolti in prima linea nella battaglia del Covid-19, e dunque davvero impossibilitati a votare, confinati com’erano nei reparti isolati di ospedali ed Rsa. Ma la prevalente rilevanza della regolarità della vita democratica – come accade a chi ha rispetto per la democrazia – ha suggerito giustamente a quella cassa di votare comunque. Lo stesso ha fatto l’Inarcassa. Enasarco no.

Ma allora c’è un’altra ragione, dietro questa dilazione “sine die” e cioè fino alla fine dell’emergenza nazionale, oggi fissata formalmente al 31 dicembre prossimo? Verrebbe da non crederci, per quanto infimo è il sospetto: che cioè sia stata decisa la linea del rinvio per tentare di recuperare terreno di consenso sulla lista sfida, “Fare presto!”. Sospetto infimo perché anche un bambino capirebbe che rinviando si perde e non si guadagna in credibilità: infatti, i dilatori ne hanno ormai già persa molta. Allora non resta che l’ipotesi del movente più squallido: il desiderio di conservare il più a lungo possibile la poltrona, considerandosi comunque perdenti.