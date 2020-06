"Petrolio, prepariamoci ad ulteriori cali di prezzo al barile"

Sul futuro del settore delle materie prime aleggia un enorme interrogativo. Dal mercato del gas naturale a quello del greggio, il crollo dei prezzi ha messo in crisi tutti i comparti della filiera anergetica. Ne abbiamo parlato con Fred Fromm, portfolio manager di Franklin Equity Group.

Ad oggi e alla luce dell'incertezza delle misure messe in atto dai governi, come valuta le prospettive del mercato petrolifero? Si riprenderà? Se sì, in quali condizioni?

A nostro avviso, i prezzi del petrolio che stiamo vedendo in questo momento sono antieconomici per quasi tutti gli operatori del mercato. Mentre i produttori a costo più elevato come lo scisto americano chiaramente non possono generare profitti a questi livelli, crediamo che anche produttori a basso costo come quelli in Medio Oriente e Russia vedranno probabilmente delle sfide in questo contesto di prezzi.

L'Arabia Saudita, pur avendo costi di produzione molto bassi, ha anche esigenze di spesa interna che richiedono che i prezzi del petrolio siano più alti anche a lungo termine.

Ciononostante, riteniamo che ci sia spazio perché i prezzi restino depressi a breve termine, o anche per il resto del 2020. I prezzi del petrolio sono abbastanza spesso sotto o sopra i livelli di prezzo indicati dai fondamentali del mercato e potrebbe richiedere del tempo perché si stabilizzino a livelli normalizzati. Continuiamo ad avere fiducia nella resilienza dei produttori di qualità elevata e delle compagnie petrolifere integrate.

È probabile che questi non solo resistano attraverso un periodo di prezzi più bassi, simile a quello che abbiamo visto alla fine del 2015 e all'inizio del 2016, ma che siano anche in grado di posizionare bene le loro attività per l'inevitabile ripresa dei mercati. Riteniamo tuttavia che questo processo richiederà del tempo, poiché il mercato digerisce e si adatta alla combinazione senza precedenti di shock simultanei della domanda e dell'offerta che fanno abbassare i prezzi.

Prevediamo che i prezzi del greggio che fungono da benchmark potrebbero vedere un ulteriore ribasso nel brevissimo termine (2-3 mesi), forse fino a 15 dollari al barile in media, con prezzi a medio termine nel prossimo anno nella gamma di 30-40 dollari al barile. In alcuni mercati, i prezzi realizzati dai produttori sono già molto al di sotto dei benchmark pubblicati.

L'Arabia Saudita ha già preso le sue decisioni sulle esportazioni per aprile che, combinando il calo della domanda con le raffinerie che diminuiscono le operazioni, ridurranno probabilmente grandi aumenti delle scorte il prossimo mese, tanto più al di fuori degli Stati Uniti considerati i bassi livelli di importazioni saudite negli Stati Uniti.

I prezzi del petrolio del mercato fisico in alcune regioni sono già compresi tra 10 e 20 dollari al barile dopo sconti regionali o di qualità. Stiamo iniziando a vedere tutte le parti reagire a questi prezzi più bassi, tuttavia, con le compagnie petrolifere russe che resistono agli aumenti di produzione ed i sauditi che hanno difficoltà a spingere altri barili sul mercato poiché le raffinerie riducono i tassi di produzione a causa del calo della domanda.

La prima possibilità per i sauditi di reagire a questa nuova dinamica sarebbero le consegne di maggio, che avverranno a fine aprile quando offriranno i loro prezzi di vendita ufficiali (OSP). Riteniamo che la durata dei prezzi depressi dipenda dalla rapidità con cui i sauditi si allontanano dalla loro attuale strategia di quote di mercato e dall'impatto finanziario che sono disposti a sopportare.

Oltre ai sauditi, altri membri dell'Opec stanno diventando sempre più chiari sul fatto che l'attuale strategia, in particolare in assenza di domanda e mentre hanno a che fare con Covid-19 nei rispettivi paesi, non può essere sostenuta, il che potrebbe portare a un approccio più razionale. La durata determinerà anche il livello di aumenti di stoccaggio del greggio e la velocità con cui lo stoccaggio in eccesso può essere assorbito se i livelli di produzione dell'Opec vengono riportati ai livelli precedenti e il rimbalzo della domanda di petrolio.

Ovviamente, le prospettive macroeconomiche globali oltre alla ripresa in settori specifici determineranno la forma del rimbalzo della domanda di petrolio, che probabilmente diminuirà drasticamente in aprile e maggio, sebbene potrebbe avere un forte rimbalzo stagionale nella seconda metà dell'anno, potenzialmente aiutato da una ripresa dalle misure COVID-19, supponendo che gli sforzi dei governi abbiano successo nel contenere il virus entro 1-2 trimestri.

Un altro sviluppo più recente sono le evidenti limitazioni dello stoccaggio e della capacità del gasdotto negli Stati Uniti, con segnalazioni secondo cui alcune società di medie dimensioni stanno allontanando i volumi di petrolio da operatori più piccoli che non hanno contratti che garantiscano l'accesso. Questa tendenza potrebbe portare a una riduzione dell'offerta più rapida del previsto in quanto questi produttori sono costretti a chiudere la loro produzione.

I prezzi del petrolio a lungo termine e attualmente depressi sono insostenibili in quanto non è economico per chiunque aggiungere la produzione a prezzi inferiori a 25 dollari al barile su base ciclica (vale a dire considerando tutti i costi). La maggior parte della produzione nordamericana è antieconomica al di sotto di 40 dollari al barile e questa è stata la principale regione di crescita del greggio, quindi quando la domanda si riprende e si assiste alla necessità di ritorno della crescita della produzione di petrolio del Nord America, ci aspettiamo che i prezzi tornino a 50 dollari al barile, sebbene ciò non possa accadere fino al 2021.

Qual è la vostra visione sul gas naturale?

I prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono stati sotto pressione da dicembre e prima della crisi COVID-19 a causa del clima mite invernale nell'emisfero settentrionale, che ha ridotto la domanda di riscaldamento mentre la produzione di gas naturale negli Stati Uniti ha continuato a salire a livelli record. Ciò ha comportato un calo dei prezzi degli Stati Uniti al di sotto di 2,00 dollari per un milione di btu e il raggiungimento di minimi pluriennali, il che ha costretto tutti i produttori a passare alla modalità di manutenzione della spesa e ad abbandonare le piattaforme poiché questi prezzi bassi erano generalmente antieconomici.

Questa azione ha fatto sì che la fornitura di gas naturale negli Stati Uniti inizi a diminuire del 3-4% a partire da gennaio e l'ulteriore tempo trascorso a questi prezzi bassi dovrebbe far diminuire ulteriormente la produzione dai bacini di gas in Pennsylvania e Louisiana.

Inoltre, il crollo dei prezzi del greggio dovrebbe sostenere i prezzi del gas naturale poiché causerà un calo delle trivellazioni incentrate sul greggio in regioni come il bacino del Permiano del Texas, dove la crescita illimitata del gas naturale associata ai pozzi di greggio ha avuto un forte impatto negativo sui prezzi del gas naturale. Dato il potenziale per il continuo calo dell'offerta nella produzione complessiva di gas naturale, prevediamo che i prezzi del gas naturale si stabilizzeranno a questi livelli inferiori di 2 dollari per milione di btu una volta che la primavera sarà alle spalle, con qualche potenziale di rialzo una volta che l'estate arriva ed emerge la domanda di raffreddamento (dal gas naturale generato utilizzo di elettricità).

Tuttavia, la riduzione dei prezzi del petrolio e l'impatto negativo sui prezzi globali del Gnl legati ai prezzi del petrolio potrebbero limitare il rialzo delle esportazioni statunitensi di gas naturale e, a nostro avviso, impedire che i prezzi del gas naturale salgano molto al di sopra di 2,50 dollari per milione di btu.

A più lungo termine, una recessione economica prolungata e alti tassi di interesse per il debito con rating spazzatura potrebbero danneggiare i produttori di gas naturale statunitensi più indebitati e creare uno scenario a lungo termine per un aumento dei prezzi il prossimo inverno se il clima invernale mite ritornasse e l'offerta continuasse a contrarsi.

Qual è la vostra prospettiva sui metalli preziosi (non sull'oro)?

La maggior parte dei metalli preziosi tende ad avere usi industriali significativi pur essendo apprezzata per la sua rarità ed il suo uso in gioielleria. Il platino e il palladio sono ampiamente utilizzati nei convertitori catalitici per ridurre le emissioni di gas tossici e inquinanti dai motori.

L'argento ha una vasta gamma di usi industriali tra cui elettronica, pannelli solari e fotografia. Il platino e l'argento sono anche ampiamente utilizzati in gioielleria dove la domanda è sensibile ai cambiamenti nell'economia globale. Di conseguenza, il platino, il palladio e l'argento sono più correlati alla produzione industriale rispetto all'oro, ma mostrano ancora caratteristiche difensive poiché gli investitori acquistano spesso questi metalli e alter materie prime durante i periodi di incertezza e alta inflazione.

Pertanto, nell'attuale contesto, vediamo una forte domanda di monete e lingotti in metalli preziosi, ma debolezza in altre aree della domanda. La domanda di palladio è cresciuta costantemente negli ultimi due anni con carichi più elevati per veicolo richiesti per soddisfare gli standard di emissione sempre più rigorosi in tutto il mondo, il che ha portato a un drammatico aumento dei prezzi del palladio, rendendolo più prezioso dell'oro. In prospettiva, molte celle a combustibile a idrogeno utilizzano il platino, creando una nuova potenziale opportunità per la domanda di platino.

Il Sudafrica possiede le più grandi miniere di platino al mondo ed il secondo produttore di palladio (dietro la Russia), quindi la decisione del governo di chiudere tutte le attività non essenziali, tra cui l'estrazione mineraria, nel paese per aiutare ad appiattire la curva di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sull'offerta.

Anglo Platinum, il più grande produttore mondiale di platino, ha anche subito un'esplosione nel loro impianto di conversione e un guasto a un sistema di backup all'inizio di marzo, che avrebbe dovuto ridurre la produzione nel 2020 anche prima delle chiusure obbligatorie. Queste interruzioni dell'approvvigionamento dovrebbero aiutare a mantenere più equilibrati i mercati del platino e del palladio a causa della debole domanda e produzione di auto nella prima metà del 2020. Vediamo che i mercati del palladio restano stretti, ma una certa domanda potrebbe passare al platino nei prossimi anni mentre i produttori di automobili passano ai convertitori catalitici con maggiori carichi di platino dato il prezzo più basso.

La maggior parte dell'argento estratto ogni anno deriva da un sottoprodotto dell'estrazione di altri metalli, quindi l'offerta tende a non rispondere alla domanda. L'argento è un metallo prezioso privilegiato tra gli investitori al dettaglio in quanto il prezzo è più accessibile per molte persone rispetto ad altri metalli preziosi a prezzo elevato.

Tuttavia, vediamo un'ulteriore offerta di estrazione d'argento primaria disponibile a circa 20 dollari l'oncia, che potrebbe limitare i prezzi a medio termine, ma gli attuali prezzi spot sono ben inseriti nella curva dei costi per molti dei principali produttori d'argento, il che suggerisce un investimento limitato in nuove forniture. Questo, combinato con una forte domanda di lingotti e monete, dovrebbe fornire supporto negli adolescenti di età medio-bassa e potrebbe portare a prezzi più alti una volta recuperata la domanda industriale.