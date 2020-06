Dws nomina Fixler group sustainability officer

Dws nomina Desiree Fixler group sustainability officer (Gso), segnando un altro passo avanti nel proprio percorso verso la sostenibilità. Fixler, che avrà sede a Londra e riferirà al ceo, Asoka Woehrmann, proviene dallo specialista statunitense in investimenti alternativi Zais, dove ha ricoperto il ruolo di portfolio manager e managing director per l’impact investing. In precedenza ha anche ricoperto posizioni senior presso JP Morgan, Deutsche Bank e Merrill Lynch.

Il ruolo di GSO, appena creato, entrerà in piena operatività dal prossimo agosto ed è stato progettato per garantire l'implementazione di una strategia Esg che sia coerente in tutte le regioni e che si allinei pienamente con l’impegno di Dws come fiduciario e come azienda. Le responsabilità chiave includono l'armonizzazione di tutti gli sforzi di Dws per la sostenibilità a livello globale attraverso l'intera catena del valore, collegando tutti i team che lavorano su temi di sostenibilità in tutto il Gruppo.

"La nomina del nostro GSO è un grande passaggio verso la creazione di un approccio olistico all'Esg in Dws", Woehrmann. "Siamo lieti di avere Desiree a bordo per portare avanti la nostra strategia di sostenibilità. Ha una fantastica esperienza negli investimenti responsabili, oltre a un prezioso know how nei mercati globali dei capitali e nell'innovazione dei prodotti. La sua comprovata capacità di sviluppare la gestione del rischio Esg, la sua politica e il quadro di riferimento per la reportistica la rende anche perfetta per elevare lo status di DWS ad asset manager Esg leader a livello globale".

Il ruolo di Desiree Fixler è anche complementare ai recenti cambiamenti organizzativi, dal momento che lavorerà a stretto contatto con tutte le aree di business per integrare la sostenibilità in tutte le attività di DWS.

"Non vedo l'ora di unirmi in questo ruolo a Dws", dichiara la manager, "un'azienda che ha già oltre 20 anni di esperienza nel campo degli investimenti sostenibili. Sono entusiasta di poter applicare e condividere le mie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti responsabili, costruite fin dal 2005. Diventare GSO mi permette anche di portare avanti un obiettivo che ho in comune con Dws: favorire l'integrazione Esg e incidere sugli investimenti in tutta la catena del valore della gestione patrimoniale".