Exane Derivatives amplia la gamma Crescendo rendimento memory

Exane Derivatives inserisce altri dieci prodotti nella sua gamma di certificati Crescendo rendimento memory che permettono di prendere esposizione a basket worst of tematici con titoli azionari sia statunitensi che europei. Si tratta di strumenti finanziari derivati, che permettono ai risparmiatori di investire con prospettive ribassiste. I livelli iniziali dei sottostanti sono stati calcolati alla chiusura di lunedì 15 giugno 2020.

“Considerando l’incertezza che sta caratterizzando i mercati nell’ultimo periodo, potrebbe essere interessante ruotare l’esposizione azionaria a favore di soluzioni di investimento più conservative", spiega Antonio Manfrè, cross asset investment solutions sales della società, "che offrano barriere europee di protezione condizionata del capitale, ricevendo al contempo un interessante flusso cedolare condizionato mensile. Per questo motivo abbiamo voluto arricchire la gamma Crescendo Rendimento, la più conosciuta e diffusa nel mondo dei certificati Exane, di 10 nuovi prodotti tematici su Basket Worst of”.

I nuovi certificati hanno una scadenza massima pari a 36 mesi, ma prevedono il rimborso anticipato automatico a 1000 euro ogni mese, a partire da dicembre 2020, a patto che ognuno dei sottostanti sia superiore al suo livello iniziale.

“In questa nuova gamma di certificati proponiamo cedole condizionate mensili che vanno dallo 0,47% allo 0,90% a seconda della soluzione scelta", precisa Manfrè. "Si tratta di rendimenti annualizzati condizionati fino a quasi l’11% offrendo al contempo un’interessante protezione condizionata del capitale a scadenza”.

Meccanismo di funzionamento. Ogni mese, l'investitore riceve una cedola condizionata (con effetto memoria) se ognuno dei sottostanti è superiore o uguale alla Barriera Europea Cedola Condizionata. Qualora la condizione non fosse soddisfatta, non sarà pagata nessuna cedola su tale periodo.

L’effetto memoria consente di ricevere le eventuali cedole non ottenute nelle precedenti date di osservazione nel momento in cui, ad un data di constatazione mensile, si verifica la condizione per il pagamento della cedola.