Pagamenti digitali, Whatsapp parte dal Brasile

Da ieri in Brasile è attivo il servizio di pagamento digitale di Whatsapp. La società di servizi di messaggistica lo ha annunciato nel blog spiegando che "i nostri utenti potranno inviare denaro in modo sicuro o effettuare acquisti presso esercizi commerciali". I prossimi passi hanno come obiettivo l'estensione globale di tale servizio: "prossimamente contiamo di renderlo disponibile per tutti", scrive Wa nel post.

Il bacino a cui Wa si rivolge è composto da oltre dieci milioni di Pmi e oltre 100 milioni di cittadini. Per il momento i pagamenti avvengono tramite Facebook Pay (ricordiamo che Whatsapp è di proprietà del gruppo di Mark Zuckerberg); ma la società annuncia che "in futuro daremo la possibilità a persone e aziende di utilizzare le stesse informazioni di pagamento all'interno della famiglia di applicazioni di Facebook".

Le carte di credito e di debito abilitate ai pagamenti sono quelle emesse da Banco do Brasil, Nubank e Sicredi sui circuiti Visa e Mastercard. "Stiamo inoltre collaborando con Cielo", si legge nel blog, "il principale gestore di pagamenti in Brasile. Tuttavia, abbiamo creato un modello aperto per accogliere altri partner in futuro".

Scambiarsi denaro ed effettuare acquisti su WhatsApp sarà gratuito per le persone fisiche. Per le aziende invece è prevista una commissione per l'elaborazione dei pagamenti ricevuti dai propri clienti, in linea con quanto accade per le transazioni con carta di credito.