Schroders, Howard promosso alla guida degli investimenti sostenibili

Schroders promuove Andy Howard alla carica di global head of sustainable investment, alla guida del team di investimento sostenibile. Il manager continuerà a mantenere le sue responsabilità nel campo della ricerca Esg, in più adesso supervisionerà le attività di stewardship del team e di azionariato attivo all’interno del gruppo. Howard riporterà a Charles Prideaux, global head of investment.

Andy Howard (in foto) è entrato in Schroders nel 2016 come head of sustainable research "ed è stato determinante per lo sviluppo del set di strumenti proprietari Esg del gruppo", scrive la società, "tra cui il SustainEx, che misura l’impatto sociale e ambientale delle aziende".

La promozione di Howard coincide con l'uscita, dopo oltre 20 anni, di Jessica Ground, global head of stewardship. Ground è entrata nel gruppo da neolaureata nel 1997 e ha ricoperto diverse posizioni nella divisione investimenti, giocando un ruolo importante nell’evoluzione dell’approccio di Schroders alla stewardship e delle credenziali della società a livello di sostenibilità.

“Siamo consapevoli che la nostra capacità di generare valore per i clienti dipende dallo sviluppo di una visione degli aspetti di sostenibilità che rafforzi le performance e soddisfi i loro crescenti requisiti Esg", dice Prideaux. "La nomina di Andy Howard ci consentirà di continuare a sviluppare questo tipo di conoscenza, integrandola nella nostra piattaforma di investimento e nella nostra attività di stewardship".