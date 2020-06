T. Rowe Price compie un altro passo nel settore dell’advisory nel mercato italiano e stringe un accordo con Allianz Bank Financial Advisors e Darta Saving Life Assurance, società del gruppo assicurativo. L’asset manager americano, quotato sul NASDAQ e sul S&P500, ha selezionato in collaborazione con la banca rete di Allianz alcune tra le sue migliori strategie nello stock picking sui mercati globali per renderle disponibili per tutti i financial advisors e i clienti dell’istituto.

Più precisamente, Darta Saving Life Assurance ha inserito all’interno delle sue polizze vita Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private, distribuite da Allianz Bank Financial Advisors, tre strategie flagship di T. Rowe Price che nel tempo hanno saputo posizionarsi tra i migliori strumenti delle rispettive categorie:

X-TEAM T. ROWE PRICE US Growth. Fondo interno prevalentemente investito nella strategia T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity. Mantiene il proprio focus su società ‟large-cap” caratterizzate da una crescita degli utili a doppia cifra sostenibile nel tempo. Completano la strategia un’elevata liquidità di cassa e una gestione orientata agli azionisti, che mira a individuare aziende innovative posizionate dal lato giusto del cambiamento per conquistare posizioni dominanti in mercati affermati X-TEAM T. ROWE PRICE Global Focus. Fondo azionario globale “tematico” focalizzato sulla strategia T. Rowe Price Global Focused Growth Equity, investe in società con un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo, che stanno acquisendo nuove quote di mercato e vivendo dinamiche positive legate al cambiamento e alla disruption X-TEAM T. ROWE PRICE Global Allocation. Fondo multi-asset innovativo che investe principalmente nella strategia T.Rowe Price Global Allocation Extended, caratterizzato dalla possibilità di diversificazione in termini di aree geografiche, capitalizzazioni, valute. Prevede inoltre una quota del patrimonio allocata in strumenti alternativi e gestita da Blackstone, in particolare nella strategia “Liquid Alternative” Diversified Multi-Strategy, che tramite il veicolo di T. Rowe Price è resa disponibile alla clientela retail italiana.

“Il mercato statunitense è per definizione il mercato più liquido e più efficiente al mondo e qui, grazie alla profondità della nostra ricerca proprietaria, alla nostra esperienza e all’abilità dei nostri gestori nello stock picking, T. Rowe Price è riuscita a mettere a segno ritorni costanti nel tempo per gli investitori", dice Donato Savatteri, head of southern Europe della società.

"È questa una tipologia di eccellenza di gestione, assieme al multi-asset innovativo e all’azionario globale tematico, che abbiamo inserito nell’offerta delle Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private per le quali Allianz Bank Financial Advisors seleziona solo i migliori gestori", aggiunge. "Questa partnership segna un ulteriore commitment della nostra società sul mercato italiano e, a pochi mesi dall’avvio, sta già dando frutti consistenti”.

“Negli ultimi anni", aggiunge Carlo Balzarini (in foto), head of wealth management and marketing di Allianz Bank FA, "abbiamo sempre più alzato l’asticella nella ricerca della qualità gestionale, da mettere a disposizione dei nostri Consulenti finanziari e dei Clienti. Siamo quindi orgogliosi di poter offrire la partnership con un asset manager di grande esperienza a livello mondiale, caratterizzato da un approccio olistico nella costruzione delle proprie strategie, da una forte consistenza dei risultati e grande solidità, che ne certificano l’affidabilità per Clienti e partners. L’estrema complementarietà delle soluzioni di investimento offerte da T. Rowe Price con i prodotti attualmente presenti nell’offerta di Allianz Bank Financial Advisors, ci permette di fornire a tutti i nostri Clienti ancor più eccellenza nel comparto multi-asset”.