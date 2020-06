È in arrivo il Btp Futura, i primi titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori che prevedono tassi crescenti e un premio fedeltà che può variare tra il 2 e il 3% in base all'andamento del Pil. Il collocamento è previsto dal 6 luglio a venerdì 10 luglio 2020 (fino alle ore 13.00) su Borsa italiana. Con scadenza a 10 anni, il Btp servirà a finanziare la spesa straordinaria contro la crisi economica e sanitaria del Paese.

Il meccanismo delle cedole prevede il calcolo del tasso per i primi 4 anni, che potrà essere confermato o aumentato una prima volta dopo 3 anni e una seconda volta dopo per gli ultimi tre anni prima della scadenza.

Le informazioni le ha rese note oggi il ministero dell'Economia in una videoconferenza durante la quale è stata presentata la campagna di comunicazione dedicata al titolo nato per il mercato retail e che servirà interamente a finanziare le misure di contrasto al Covid-19.

Confermato il meccanismo del premio fedeltà già reso noto lo scorso 8 giugno in occasione della presentazione del titolo, che sarà pari all'1% del capitale investito e che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell'Italia nel periodo di vita del titolo, per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza.

Le cedole del Btp Futura sono nominali semestrali, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, il cosiddetto meccanismo step-up. Le cedole, pagate con cadenza semestrale, verranno calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 4 anni, che aumenta una prima volta per i successivi 3 anni e una seconda volta per gli ultimi 3 anni di vita del titolo prima della scadenza.

La serie dei tassi cedolari minimi garantiti di questa prima emissione del Btp Futura sarà comunicata al pubblico venerdì 3 luglio, mentre i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 10 luglio, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento. Inoltre, il tasso cedolare dei primi 4 anni resterà invariato, mentre in base alle condizioni di mercato potranno essere rivisti a rialzo solo i tassi successivi al primo.

Come reso noto dal Tesoro, il titolo sarà collocato alla pari (prezzo 100) sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealers: Banca Imi e Unicredit. Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.

L'eventuale chiusura anticipata non potrà comunque avvenire prima di mercoledì 8 luglio, garantendo dunque al risparmiatore almeno tre intere giornate di collocamento. Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi verranno fissati nella mattina del giorno successivo a quello di chiusura del collocamento.

Infine, rende noto il ministero, al sottoscrittore non verranno applicate commissioni per acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l'usuale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione come per gli altri titoli di Stato.

"La scadenza a 10 anni è un'opportunità per il sottoscrittore di beneficiare del titolo, attraverso le prospettive di un ritorno a una maggiore crescita del Pil nel medio e nel lungo termine, anche in virtù degli sforzi di investimenti e riforme fatti in queste settimane". Lo ha detto il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, nel presentare le novità dei Btp Futura. "Inoltre, su un orizzonte di 10 anni, considerando che gli interventi che si metteranno in campo avranno effetti nel medio e lungo termine, la possibilità per i sottoscrittori di beneficiare del premio fedeltà sarà sicuramente migliore", ha aggiunto ricordando che "con questo premio, che è un incentivo alla sottoscrizione e alla compartecipazione dei sottoscrittori alle iniziative di rilancio", il Tesoro "vuole coinvolgere i risparmiatori in modo più stabile e strutturale" anche perché l'obiettivo è quello "di aumentare la quota di debito in mano alle famiglie".

Attraverso il meccanismo di cedole crescenti, ha detto poi Rivera, "c'è maggiore protezione per il sottoscrittore, che risentirà meno di un eventuale aumento dello spread e avrà benefici qualora dovesse diminuire". Importante, infine, la durata di 10 anni: come ha spiegato il direttore generale, "dà un contributo ad allungare la vita media del debito pubblico italiano, un obiettivo che il Tesoro ha da tanto tempo, perché migliora la protezione dell'emittente pubblico dai rischi di rifinanziamento. In Italia la vita media è pari a 6,87 anni", ha aggiunto Rivera, "e con il Btp Futura c'è un contributo ad allungare questi tempi. Se aumentano i tassi di interesse, prima che questo aumento si trasferisce sullo stock passa del tempo considerevole che basato sulla vita media del debito", ha concluso.

Durante la presentazione, Davide Iacovoni (in foto con Rivera), responsabile debito pubblico del Mef, ha spiegato: "il lotto minimo è di 1.000 euro. I tassi per i primi 4 anni verranno comunicati venerdì 3 luglio e gli ultimi due dei rispettivi blocchi triennali saranno confermati o rivisti al rialzo al termine del collocamento sul mercato. Il riferimento - ha spiegato - sarà la curva dei rendimenti dei Btp sul punto di scadenza più vicino possibile a quello dei Btp Futura, luglio 2030. Analizzeremo quale sarò il tasso di rendimento in scadenza in quel punto e fisseremo le cedole".

Iacovoni ha anche parlato delle strategie per il futuro prossimo. "Sui Green bond il lavoro è pienamente in corso. A breve inizieranno le riunioni tecniche ma è già stato fatto molto lavoro preparatorio, molto complesso. Rispetto alle ordinarie emissioni", ha aggiunto, "c'è poco di comune, il processo prende tempo. Il nostro impegno è portare la prima emissione nell'anno. A marzo sono stati tutti investiti nel lavoro dedicato alla gestione deldebito in una fase delicata, per cui c'è stato qualche rallentamento. Ma per come è la fase attuale, rimane l'impegno per il collocamento entro fine anno", ha concluso.

Nel corso della conferenza, il Mef ha presentato anche la campagna di comunicazione dedicata ai Btp Futura, il cui lotto minimo previsto è di 1000 euro. Come spiegato da Alessandra De Marco, del dipartimento informazione ed editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, "quello scelto per i nuovi titoli è uno spot emozionale nel quale da un lato si mostrano le eccellenze italiane, dall'altro le forze anche collettive che servono a superare l'emergenza sanitaria ed economica".Mentre il claim, ha spiegato ancora, "porta all'attenzione il ruolo patriottico che il cittadino può svolgere acquistando i Btp Futura".

"C'è stato un sforzo molto consistente nella pianificazione della comunicazione", ha detto De Marco, "la cui diffusione avverrà attraverso numero si canali, dai media tradizionali a partnership editoriali con testate informative e sui canali social del ministero".

Sui media, lo spot verrà trasmesso per 3 settimane a partire dal 23 giugno e fino alla fine dell'emissione, attraverso gli spazi gratuiti messi a disposizione dalla Rai per le amministrazioni dello Stato. Ci saranno 5 passaggi giornalieri, per raggiungere la totalità dell'audience Rai. Lo spot verrà trasmesso anche sui circuiti radio locali, mentre la presenza sulla stampa sarà "fortissima", come spiegato da De Marco, sia sui quotidiani nazionali che su quelli di settore. Infine, per catturare l'attenzione dei cittadini che vorranno informarsi di più, sono previsti editoriali di approfondimento.