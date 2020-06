Ground nominata capo del ramo Esg di Capital Group

Capital Group nomina Jessica Ground come global head Esg (Environmental, Social and Governance). La manager entrerà nel ruolo a partire da settembre e avrà sede a Londra. Ground sarà responsabile dell'implementazione dell'approccio Esg di Capital Group nel suo processo di investimento a livello globale.

Lavorerà con i team di investimento, distribuzione, marketing e It per far progredire l’approccio sostenibile di Capital Group. Jessica Ground inoltre rappresenterà la società nella partecipazione ad iniziative promosse dalle organizzazioni che promuovono il tema dell’Esg.

Curriculum. Jessica Ground ha oltre 20 anni di esperienza nel settore, tutti con Schroders, dove di recente ha ricoperto il ruolo di global head of stewardship. In questo ruolo è stata responsabile della guida di un team di analisti Esg e specialisti di corporate governance che integra Esg in aree geografiche e asset class.

Durante il suo incarico in Schroders, ha lavorato come gestore di fondi nel team azionario del Regno Unito ed è entrata a far parte dell'azienda nel 1997 come analista di ricerca nel settore finanziario e dei servizi di pubblica utilità. E’ inoltre presidente dell’Investment Association’s Stewardship Committee e membro del consiglio di amministrazione dell’Investor Forum

"In Capital Group, abbiamo una lunga storia nella conduzione di ricerche fondamentali approfondite e nella stretta collaborazione con le società su questioni Esg", afferma il vice presidente Rob Lovelace (in foto). "Siamo lieti di nominare una professionista del calibro e dell'esperienza di Jessica per lavorare con i nostri team per integrare ulteriormente gli aspetti Esg presso Capital Group. L’Esg è un'area di grande importanza strategica per noi e per i nostri clienti e continueremo a investire risorse su di essa ".

"Sono entusiasta di entrare a far parte di un'azienda con un processo di investimento così distintivo, una solida esperienza e longevità", ha commentato Jessica Ground. “Gli investitori pongono sempre più le considerazioni Esg come una priorità assoluta per informare le loro decisioni di investimento. Non vedo l'ora di lavorare a fianco dell'esperto team di Capital Group per integrare ulteriormente i fattori Esg nel processo di investimento dell'azienda e fornire servizi in linea con le crescenti aspettative dei clienti ".