Macartney entra nel team European equities di Jupiter

Jupiter rafforza ingaggia un nuovo gestore: Phil Macartney entra nel team European equities. Phil entrerà in Jupiter a settembre, sostenendo la crescente gamma di fondi azionari europei di Jupiter, tra cui il fondo Jupiter European Growth da 1,3 miliardi di euro e il fondo Jupiter Pan-European Smaller Companies, lanciato all'inizio di quest'anno.

Macartney arriva da Columbia Threadneedle, dove ha lavorato per cinque anni come Vice Presidente e gestore nel team azionario UK. Prima di entrare in Columbia Threadneedle, Phil è stato membro fondatore di Bramshott Capital LLP, un hedge fund azionario paneuropeo, dove ha lavorato per quattro anni, dopo tre anni come analista di ricerca presso Moore Capital Management LP.

Il manager farà capo a Mark Nichols e Mark Heslop, co-responsabili della strategia European Equities, lavorando a fianco dell'assistant fund manager Sohil Chotai e dell'analista Nikisha Mistry, che entrerà a far parte del team nella seconda metà dell'anno nell'ambito della proposta di integrazione di Merian Global Investors. Il team adotta un approccio all'investimento basato sui fondamentali, cercando aziende con fattori di crescita strutturale a lungo termine e flussi di cassa prevedibili, acquistando e detenendo società eccezionali con vantaggi competitivi sostenibili.

"Phil è un talento eccezionale, dotato di una mente curiosa e siamo entusiasti dell'impatto positivo che avrà sul nostro team e sui fondi che gestiamo. Crediamo che la naturale propensione e l’attitudine di Phil alla selezione delle azioni bottom-up completeranno il nostro team attuale", commenta Mark Nichols, co-responsabile della strategia, European Equities.

"Le nomine di Mark Nichols e Mark Heslop nel 2019 hanno segnato una vera e propria svolta per la nostra strategia European Growth", aggiunge il cio Stephen Pearson (in foto), "e da allora siamo stati lieti di vederla migliorare costantemente, continuando a fornire forti rendimenti agli investitori nonostante un contesto di mercato molto difficile. Mentre la strategia continua a crescere, siamo lieti di aggiungere ulteriori risorse di alta qualità a questo importante team di gestione".