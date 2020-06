Perchè (e dove) sostenere le aziende nella transizione climatica

"Se siete una delle 565 persone fortunate che sono state nello spazio, potreste aver sperimentato lo stato emotivo mistico e potente chiamato Overview Effect. Questo stato mentale è stato descritto dagli astronauti come un campanello d'allarme per rendersi conto dei danni che stiamo causando alla Terra". L'analisi di Petra Daroczi, investment analyst Esg fixed income di Aberdeen Standard Investments.

Come investitori, più che viaggiatori spaziali, ci rendiamo conto della fragilità dell'ambiente, delle comunità e delle aziende in cui investiamo. Proprio come evidenziato dalla recente pandemia, le vulnerabilità delle aziende agli shock esterni possono metter alla prova la resilienza dei modelli di business a lungo termine.

Il cambiamento climatico si sviluppa nel corso di molti anni e potrebbe non essere (ancora) una minaccia immediata per molti di noi. Di conseguenza, sarebbe facile far deragliare gli impegni e accantonare le ambizioni climatiche di fronte a questioni più immediate.

Noi la pensiamo diversamente. In qualità di investitori a lungo termine, abbiamo la capacità di sostenere le aziende nelle loro ambizioni di transizione climatica. Lo facciamo non solo perché potrebbe essere la cosa giusta da fare, ma anche perché le aziende più resilienti sopravvivranno a lungo termine e forniranno rendimenti più sostenibili.

Ci concentriamo su due aree chiave: quali impatti materiali il cambiamento climatico potrebbe avere sull'azienda e quanto l'organizzazione sia efficace nell'affrontarli. Siamo particolarmente interessati alle aziende che possono dimostrare di aver intrapreso un percorso di decarbonizzazione delle operazioni.

In qualità di obbligazionisti, una valida strategia di decarbonizzazione contribuirebbe in parte a rassicurarci sul fatto che l'attività dell'azienda è solida, che sarà in grado di generare flussi di cassa, di rimborsare il debito e di continuare ad accedere ai mercati dei capitali a un costo ragionevole di finanziamento.

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio è particolarmente problematica per il settore delle utility in Asia-Pacifico, data la dipendenza della regione dalla produzione di energia elettrica alimentata da carbone abbondante e a basso costo. Incanalare il capitale privato verso le imprese che possono dimostrare il loro impegno ad allontanarsi dalle risorse più inquinanti è un compito che prendiamo sul serio.

Oltre alle nostre valutazioni del rischio di carbonio a livello di titoli, partiamo anche dall'alto. La vigilanza del senior management ci dice se c'è un comitato a livello di consiglio di amministrazione responsabile della sostenibilità e se gli indicatori chiave di performance per la transizione energetica sono legati alla retribuzione dei dirigenti. Valutiamo anche il livello di sforzo compiuto dall'azienda per comunicar