Nel quarto trimestre del 2019, lo State Street Private Equity Index ha registrato il secondo miglior rendimento trimestrale degli ultimi due anni, a quota 4,35%, in crescita rispetto allo 0,82% del terzo trimestre dello stesso anno. La categoria dei fondi di venture capital ha registrato un rally del 5,68%, dopo aver perso lo 0,05 durante il terzo trimestre del 2019, seguito da rendimenti del 4,24% per i fondi buyout e dal 2,43% per i fondi di private debt.

L'indice SSPEI si basa su dati provenienti da limited partnership e comprende più di 3.000 miliardi di dollari di investimenti in private equity, con oltre 3.100 partnership di private equity al 31 dicembre 2020.

"La performance del Private Equity Index ha visto un incremento nel quarto trimestre, ottenendo un rispettabile rendimento annualizzato del 14,22% per il 2019. Anche il capitale totale raccolto nel 2019 ha superato il picco precedente del 2007”, ha dichiarato Will Kinlaw (in foto), responsabile di State Street Associates, divisione di State Street Global Markets.

Will Kinlaw State Street Global Markets

“Indubbiamente, il contesto è cambiato considerevolmente rispetto all'inizio del 2020 e ci vorranno diversi mesi per comprendere l'impatto della pandemia sul settore del private equity. La performance dei flussi di cassa del private equity che monitoriamo mostra dei chiari segni di stress fino a marzo. Il tasso di distribuzione nei primi tre mesi del 2020 ha raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni”, aggiunge

I principali dati del quarto trimestre. Tutte e tre le strategie hanno visto un incremento dei rendimenti trimestrali. La performance dei fondi di Venture Capital si è ripresa dallo -0,05% nel terzo trimestre e ha trainato le tre strategie con un rendimento del 5,68%. I fondi buyout hanno registrato il 4,24% nel periodo, in aumento rispetto all'1,13% del terzo trimestre, mentre i fondi di Private Debt hanno riportato redimenti del 2,43% nel quarto trimestre, con un incremento rispetto allo 0,63% del trimestre precedente.

Nel quarto trimestre 2019 si è registrato un deprezzamento del dollaro rispetto all'euro del 2,9%. I fondi di private equity con focus sull'Europa hanno realizzato un guadagno trimestrale dell'8,13% in termini di dollari nell'ultimo trimestre del 2019 (5,01% in termini di TRI in EUR).

Per quanto riguarda i fondi denominati in dollari, quelli di Private Equity focalizzati sugli Stati Uniti hanno registrato un rendimento trimestrale del 3,77% nel quarto trimestre, in crescita rispetto allo 0,87% del periodo precedente, mentre i fondi focalizzati sul resto del mondo hanno registrato un rendimento del 3,11%, in aumento rispetto all'1,12% del terzo trimestre.

I fondi healthcare hanno registrato i maggiori rendimenti trimestrali, all'8,13%, in aumento rispetto al -0,21% del terzo trimestre. Seguono i fondi information technology che hanno riportato rendimenti trimestrale del 6,33%, contro l'1,14% del periodo precedente. I fondi energy sono rimasti in territorio negativo per il terzo trimestre consecutivo, al -2,77% nel quarto trimestre, in rialzo rispetto al -3,39% del terzo trimestre.