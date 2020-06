Azimut CM annuncia il colpo Foltran

Azimut Capital Management Sgr, la società del gruppo Azimut che in Italia riunisce la rete di consulenti finanziari e wealth manager, si rafforza con l’ingresso di Nello Foltran in qualità di senior wealth & advisor manager operando in Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mettendo a disposizione delle strutture manageriali di rete la sua profonda conoscenza del tessuto economico e imprenditoriale del Nord Italia e quindi dei segmenti corporate e private di quei territori.

Foltran ha maturato 35 anni di esperienza nel settore bancario e in particolare nel gruppo Monte dei Paschi dove ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità: nel 2008 era responsabile dell’area Triveneto Est per i mercati private, corporate e retail di Banca Antonveneta, dal 2011 responsabile della direzione territori e clienti fino alla nomina nel 2013 di direttore commerciale dell’area Antonveneta e poi general manager dell’area Nord Ovest di Banca MPS. Dal 2017 al 2018 era responsabile dello sviluppo della clientela top private e successivamente responsabile dell’area mercati e prodotti wealth management della banca e, come ultimo incarico, responsabile area mercati e prodotti corporate Italia.

“Ho scelto con entusiasmo una nuova sfida professionale e di entrare a far parte della squadra di Azimut – commenta Nello Foltran – con l’impegno di mettere a disposizione le mie competenze e la mia professionalità portando il mio contributo allo sviluppo della Rete e delle attività del gruppo in Italia”.

“Con l’ingresso di Nello – dichiara Paolo Martini, amministratore delegato e direttore generale di Azimut Holding – confermiamo la nostra capacità attrattiva nel segmento del wealth management dove rappresentiamo un punto di riferimento nell’industria grazie al nostro modello di multi family Office e al nostro focus sul mondo corporate e sull’economia reale”.