Villarosa (Mef): "Il Fondo indennizzo risparmiatori sta funzionando"

"Il dato eccezionale emerso nella prima riunione della commissione tecnica convocata dal magistrato Servello, risulta, senza dubbio, il carattere internazionale della misura di tutela del risparmio realizzata''. Lo ha detto questo fine settimana il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, parlando del Fondo indennizzo risparmiatori, strumento pubblico nato nel 2019 per il rimborso della clientela delle banche in caso di una liquidazione coatta amministrativa.

''Alla procedura", ha detto Villarosa come riportato da Adkronos, "hanno potuto accedere risparmiatori anche ubicati in ogni parte remota del pianeta, dall'India al Perù, dal Nuova Zelanda all'Argentina o al Canada. Ma si tratta di di un numero esiguo sia di domande che di importi, che non toglie assolutamente risorse ai risparmiatori italiani, ma, è segno dell'averrealizzato una procedura, chiara, comprensibile e facile da attivare in qualsiasi parte del mondo".

"Intendo precisare che il portale è stato sempre funzionante e la potenza di calcolo è stata aumentata per gestire l'aumento considerevole delle pratiche inoltrate negli ultimi giorni, pari anche ad oltre 5.000 in un solo giorno", ha concluso il sottosegretario. "Ho ricevuto i ringraziamenti dai risparmiatori per essere riusciti ad inoltrare domande anche oltre le 23.00 del giorno della scadenza e sono particolarmente soddisfatto del risultato conseguito".

I termini per la presentazione delle richieste di rimborso sono scaduti giovedì scorso. In tutto "sono state presentate oltre 144 mila domande, di cui 50 mila nel solo Veneto", ha spiegato il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta. "È la conferma che qil Fir, pensato insieme alle associazioni dei risparmiatori nel 2017 e inserito dal governo Gentiloni nella legge di bilancio 2018, è la strada per restituire dignità a tante famiglie e rinsaldare quel rapporto di fiducia con lo Stato che le crisi bancarie avevano compromesso''. Ora, ha concluso il sottosegretario ''è necessario accelerare i rimborsi, approvando gli emendamenti al dl Rilancio, che semplificano i controlli, e attuando la possibilità di anticipo del 40% per le domande in complete".