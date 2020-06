A Wall Street 200 mila bancari rischiano di perdere il lavoro

Diciottomila dollari. Ecco quanto le banche potrebbe arrivare a spendere per singolo dipendente per ripopolare le proprie sedi a Wall Street. Secondo i conti di Deloitte si tratterebbe di un incremento di costi del 50% rispetto al periodo precedente alla pandemia. La società di consulenze è arrivata a questa cifra tenendo conto di tutti i costi che si sono affacciati all'orizzonte conil Covid-19: dalla sanificazione degli ambienti, al riciclo di aria con filtri specifici.

Il settore, negli Stati Uniti, si prepara a fronteggiare l'incremento di oneri e costi anche con un aumento dell'uso di sistemi automatizzati. Un incremento che potrebbe potrebbe andare a sostituire nei prossimi dieci anni fino a 200mila lavoratori e lavoratrici in carne e ossa. È quanto scrive in uno studio la multinazionale californiana di servizi finanziari Wells Fargo & Co.

Bloomberg porta due esempi per dare un'idea di quali siano i potenziali del fintech oggi e quale sia il rischio che i bancari d'oltreoceano correranno nel futuro prossimo: il pagamento da 1,6 miliardi di dollari efettuato via smartphone da un cliente della Bank of America; e la capacità di gestione quotidiana di 4 milioni di dati finalizzati a operazioni obbligazionarie da parte di Abbie, il robot del gruppo Allance Bernstein. Secondo Wells Fargo & Co l'incremento dell'applicazione di intelligenze artificali e sistemi automatizzati potrebbe riguardare sia le filiali degli istituti di credito, sia i call center e sia i servizi di back office.

Secondo i dati forniti ad aprile 2019 da Pcw, negli Stati Uniti i robot finanziari hanno gestito nel 2017 il 5,6% del risparmi degli americani; per il 2020 le previsioni parlavano di una crescita della gestione automatizzata fino a 2 miliardi di dollari.