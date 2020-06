Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche al Regolamento UE 876/2019 (“CRR 2”), tra cui l’anticipo dell’entrata in vigore della riduzione della ponderazione del capitale di rischio per i prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQS e CQP) dall’attuale 75% al 35%.

La riduzione della ponderazione entrerà in vigore a partire dal giorno seguente alla pubblicazione di tali norme nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

A seguito di tale modifica, Banca Sistema comunica che i coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2020, come da stima già riportata nel comunicato dell’8 maggio 2020 in occasione della presentazione dei risultati relativi al I° trimestre, risultano rafforzati come segue: