Bnp Paribas Securities Services depositaria del RSCT Fund

Bnp Paribas Securities Services è stata selezionata da Davy Global Fund Management e Pillarstone (piattaforma di turnaround sponsorizzata da KKR) per il servizio di banca depositaria e outrourcer per il Fondo RSCT Fund (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround Fund).

Il nuovo mandato si va ad aggiungere al precedente relativo al Fondo FI.NAV., conferito alla banca nel febbraio 2019. L’operazione RSCT Fund è parte di un progetto più ampio finalizzato alla realizzazione di una nuova piattaforma dedicata all’acquisizione di crediti deteriorati vantati da primari istituti finanziari nei confronti di società italiane operanti in vari settori, con l’obiettivo di gestire e valorizzare tali posizioni a beneficio del partecipanti del fondo e delle imprese partecipate, anche mediante interventi finanziari di ricapitalizzazione ed erogazione di nuova finanza a sostegno delle aziende stesse.

“Soprattutto in questo peculiare momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando", dice Gaudenzio Bonaldo Gregori (in foto), ceo di Pillarstone Italy, "siamo soddisfatti di poter offrire il nostro supporto, insieme a Bnp Paribas Securities Services, per il rilancio e il risanamento di diverse realtà italiane”.

“Ci fa molto piacere ampliare la partnership con Pillarstone Italy e Davy Global Fund Management, ponendo la nostra esperienza sugli assets illiquidi a servizio di questo nuovo Fondo”, aggiunge Andrea Cattaneo, direttore generale di Bnp Paribas Securities Services Italia, “Questo mandato è parte del consolidamento della nostra leadership nella gestione dei fondi chiusi alternativi italiani”.