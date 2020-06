Investiremag riporta un’indiscrezione sull’Enasarco, di fonte indiretta ma affidabile, secondo cui i ministeri vigilanti avrebbero formalmente intimato – “intimare” non è un verbo burocratese, ma rende l’idea – di indire ed espletare le rinviate elezioni entro agosto.

I consiglieri Enasarco (per lo meno quelli riferibili all’opposizione e alla lista “Fare Presto!”), letta l’indiscrezione pubblicata da investiremag sull’arrivo alla Fondazione della lettera, ne scrivono una alla presidenza dell’Ente; e non succede assolutamente nulla. A distanza di una settimana, non hanno ancora avuto risposta dalla presidenza. Né una smentita dell’indiscrezione – sarebbe stata sorprendente per noi di Investiremag, ma un infortunio può capitare anche nelle migliori famiglie; e né una spiegazione, una conferma con replica, qualsiasi cosa….

La lettera dei Dicasteri, che invita a concludere le operazioni di voto entro agosto per porre fine alla gestione in prorogatio, è arrivata o no a Costa? Enasarco non ha smentito, quindi se è vero – come dice il proverbio – che “chi tace acconsente”, implicitamente ha confermato l’esistenza della comunicazione.

Ora c’è da capire le ragioni di questo fragoroso silenzio del vertice, che nel non rispondere ai Consiglieri manca di rispetto non tanto a loro, ma alle migliaia di iscritti che li hanno votati affinchè in Consiglio li rappresentassero e ne tutelassero i diritti. Tra questi diritti c’è anche e soprattutto quello di esercitare il voto, che è in modalità online per statuto: un diritto che l’attuale Governance delle Fondazione ha congelato e che le sigle ora al comando vorrebbero “concedere” a ottobre.

Non diciamo che la riserva mentale dei professionisti del rinvio sia una seconda ondata del Coronavirus che legittimi ulteriori rinvii: a pensar male si fa peccato. Ma certamente un semestre guadagnato, per cercare disperatamente una coesione e una linea di replica che non c’è, è già stato un risultato tanto rilevante quanto iniquo… Però agosto per loro è troppo vicino, e probabilmente in queste ore c’è chi, per il vertice della Fondazione, si sta arrabattando a cercare cavilli per rinviare ancora il non più riviabile appuntamento elettorale.