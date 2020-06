Grifo Holding apre un polo di business advisor a Cremona

Grifo Holding, primo hub di servizi del settore assicurativo e finanziario italiano, si rafforza a Cremona inaugurando un nuovo polo di business advisors che opereranno all’interno di tre società assicurative del gruppo con specializzazioni diverse: Asfalia, Asfalia Prime Broker e Argenta.

Il taglio del nastro del nuovo ufficio in via Amilcare Ponchielli 6, nel centro della città, darà il benvenuto ad Andrea Bini e Cristina Giustacchini, che presiederanno la nuova sede coordinati dall’area manager Davide Barbieri (in foto).

Bini, 46 anni, di Cremona, vanta un’approfondita esperienza nel settore assicurativo e finanziario presso importanti realtà, come gruppo Intesa, Banca Generali e Generali Assicurazioni, che lascia per entrare in Grifo Holding. Giustacchini, 38 anni, di Brescia, ha maturato un’importante carriera nel settore presso primarie realtà, come Zurich Insurance Plc e Generali Assicurazioni, che lascia per entrare nel gruppo.

La nuova apertura si inserisce nella volontà da parte della Holding di rafforzare il supporto alla clientela locale che necessita sempre di più di consulenza per la pianificazione patrimoniale e assicurativa, soprattutto in un momento di forte incertezza come quello attuale.

I due nuovi business advisors opereranno attraverso un modello di architettura aperta e potranno assistere i propri clienti in tutte le sfere della loro vita attraverso un’analisi dei bisogni e una consulenza globale, con soluzioni assicurative in tutti i rami (vita, danni, previdenza e investimenti finanziari).

Le Società del gruppo collaborano con oltre 50 compagnie garantendo un’ampia offerta delle migliori soluzioni presenti sul mercato italiano e internazionale costruite su misura per soddisfare le esigenze più sofisticate. Nei prossimi mesi Grifo Holding ha in programma l’apertura di altri nuovi uffici sul territorio nazionale in funzione della politica di reclutamento in corso.