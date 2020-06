Ops Intesa-Ubi, Consob riavvia l'iter di approvazione

La sospensione richiesta da Consob a Intesa Sp dell'iter di approvazione dell'offerta di pubblico scambio su Ubi, è durata un giorno. Oggi pomeriggio l'autorità di vigilanza ha sciolto la riserva e ha riavviato i tempi previsti per l'Ops, "i cui termini istruttori avranno, pertanto, scadenza il 28 giugno 2020", comunica l'istituto di credito guidato da Carlo Messina.

Il temporaneo stop era stato deciso dall'autorità guidata da Paolo Savona (il primo in foto) per l'aggiornamento del prospetto dell'offerta di pubblico scambio dopo la presentazione di una nuova versione da parte di Intesa. Ieri Consob aveva "rilevato che non è possibile procedere in data odierna all’approvazione del documento di offerta". Scoglio superato.

A metà febbraio scorso Intesa Sp ha avviato il suo progetto di ingresso nel capitale sociale della banca guidata da Victor Massiah (il secondo in foto) attraverso una offerta pubblica di scambio su 1,144 milioni di azioni Ubi. L'operazione è esclusiva per il mercato italiano ed è rivolta anche a i detentori di azioni dell stessa Ubi.

Attualmente Messina è in attesa di avere il parere definitivo (non vincolante ai fini dell'avvio dell'Ops) da parte dell'Antitrust. Dopo una prima bocciatura a causa del rischio di posizione dominante sul mercato da parte di Intesa, i vertici dell'istituto si sono incontrati con l'autorità garante dei mercati. Messina ha nel frattempo incassato i pareri positivi di Banca d'Italia e Bce.

Durante l'audizione, avvenuta lunedì 15 giugno, Messina ha presentato una soluzione al nodo sollevato dall'istituto di Roberto Rustichelli: il numero di sportelli da cedere a Bper Banca. Sull'operazione pesa anche l'azione legale avviata dal vertice di Ubi che contesta la stessa validità dell'Ops.