Credito Fondiario, Fitch migliora il rating di due attività di servicing

Credito Fondiario come ha ricevuto da Fitch Ratings il nuovo rating sulla propria attività di servicing. In particolare, il gruppo specializzato nella gestione dei portafogli di crediti deteriorati, ha ottenuto un upgrade significativo su rating rilevanti, relativi all’attività di Commercial Special Servicer (migliorato a ‘CSS2+’ rispetto al precedente ‘CSS2’), di Residential Special Servicer, (che è passato migliorato a ‘RSS2+’ rispetto al precedente ‘RSS2’) e di Master Servicer, per il quale anche il rating è stato migliorato a ‘MS2+’.

“Il miglioramento delle valutazioni di Fitch Ratings", spiega il direttore generale, Iacopo De Francisco (in foto), "arriva in un momento complesso per l’economia e per il mercato ed è perfetta testimonianza del percorso di continua crescita del nostro Gruppo in questi mesi e anni. Sono cresciuti operatività, volumi in gestione, struttura di servicing, collections e ricavi, con un incremento anche qualitativo del servizio offerto ai nostri clienti. E siamo fiduciosi che questo percorso di crescita continuerà anche nel breve e medio termine”.

Il giudizio di Fitch riflette la crescita degli asset under management che, secondo l’agenzia di rating, rappresenta il “risultato combinato di un aumento generale di accordi commerciali e strategici con primarie banche italiane per la gestione dei loro crediti deteriorati esistenti e futuri”. Secondo Fitch, la crescita di Credito Fondiario riflette le buone relazioni del gruppo sul mercato e garantisce la sostenibilità del business nel medio termine.



All’interno della review, Fitch ha anche ritirato – su richiesta del Gruppo – rating per una serie di attività non più rilevanti nell’attuale modello di business di Credito Fondiario:

Commercial Primary Servicer: era stato assegnato ‘CPS2’; il giudizio è ritirato.

Residential Primary Servicer: era stato assegnato ‘RPS2’; il giudizio è ritirato.