Giannini Guazzugli (Anasf) presidente del Forum per la Finanza Sostenibile

Gian Franco Giannini Guazzugli è il nuovo presidente del Forum per la Finanza Sostenibile. L'elezione è avvedunta durante la riunione del consiglio direttivo del 23 giugno scorso. Guazzugli è membro del comitato esecutivo e responsabile area tutele fiscalità e decentramento di Anasf (l'associazione nazionale dei consulenti finanziari). Succede nell’incarico ricoperto nell'ultimo triennio da Pietro Negri, attuale responsabile servizio sostenibilità di Ania.

Nel 2020 la composizione del consiglio direttivo del forum è stata ampliata, passando da 9 a 12 membri. La decisione, approvata nel corso dell’assemblea dei soci del 19 dicembre 2020, è motivata dalla volontà di garantire una maggiore rappresentatività della base associativa. A oggi il forum conta 110 soci.

Il rinnovo del consiglio direttivo e l'elezione dei nuovi componenti si sono svolte tra il 27 maggio al 3 giugno; i risultati sono stati comunicati nel corso dell’ultima assemblea dei soci, che si è tenuta martedì 9 giugno 2020.

I consiglieri del Forum sono:

Raffaella Abate (Fondazione Cariplo)

Antonio Bottillo (Natixis Im)

Valeria Colombo (Prometeia Advisor Sim)

Roberto Del Giudice (Fondo Italiano d’Investimento sgr)

Elena Flor (Intesa Sanpaolo)

Alessandro Fonzi (Degroof Petercam Am)

Stefano Gaspari (MondoInvestor)

Gian Franco Giannini Guazzugli (Anasf)

Roberto Grossi (Etica Sgr)

Andrea Mariani (Fondo Pensione Pegaso)

Giuseppe Pitotti (Fondazione Sodalitas)

Angela Tanno (Abi)

“Con grande onore e spirito di servizio accolgo la decisione del consiglio, che mi ha eletto presidente per il prossimo triennio e che ringrazio per la fiducia"; commenta Giannini Guazzugli. "Oltre a quella personale, esprimo la mia soddisfazione nel rappresentare Anasf, che mi ha candidato per questo incarico. Il mio obiettivo è coordinare il Consiglio condividendone strategie e iniziative finalizzate alla crescita e all’affermazione istituzionale del Forum, con il fondamentale supporto del segretario generale e di tutto lo staff.”

“Sono molto contento dell’elezione di Gian Franco, con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare per diversi anni nell’ambito delle attività del Forum", aggiunge il segretario generale Francesco Bicciato (in foto) ha commentato. "La nuova composizione del Consiglio Direttivo esprime in maniera ancora più efficace la grande pluralità di conoscenze e professionalità della base associativa del Forum. Con questo consolidamento l’Associazione conferma la crescente capacità di promuovere la finanza sostenibile sia verso il mercato, sia nei rapporti con le istituzioni.”

Francesco Bicciato