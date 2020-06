Maggio, il mese dei fondi azionariGenerali vince la tappa, Intesa Sp e Poste inseguono

Assogestioni

Maggio, il mese dei fondi azionari

Generali vince la tappa, Intesa Sp e Poste inseguono

I fondi equity raccolgono 3,1 mld e distanziano i fondi obbligazionari (340 mln) e i bilanciati (246 mln)



La riscossa del risparmio gestito si manifesta anche nel mese di maggio sotto l’egida dell’equity. Il quinto mese dell’anno, secondo la rilevazione Assogestioni, infatti si chiude con sottoscrizioni nette per 5,4 miliardi di euro, di cui 3,2 mld entrano nelle gestioni collettive. Ammontano a 2,2 mld i flussi registrati dalle gestioni di portafoglio. Il patrimonio gestito dall’industria, grazie in particolare all’effetto dell’attività di gestione, sale di oltre 30 miliardi rispetto al mese precedente fino a raggiungere i 2.210 mld. La quota delle masse investita nelle gestioni collettive è del 48,5% (1.072 mld), il rimanente 51,5% (1.138 mld) è impiegato nei mandati. I fondi aperti raccolgono 2,9 mld. Le macrocategorie favorite sono state in particolare gli azionari (+3,1 mld), gli obbligazionari (+340 mln) e i bilanciati (+246 mln).

E vediamo gli asset manager che si sono distinti: il gradino più alto del podio di maggio è del gruppo Generali con 2,1mld di raccolta netta, al secondo posto Intesa Sanpaolo con 708 mln, terza posizione per Poste Italiane con 620 milioni di euro. Quarto posto per il gruppo Mediolanum con 361 mln, quinta Morgan Stanley con 345 mln, seguono: sesta Deutsche Bank (Dws più DB) con 335 mln, settima Pramerica con 308 mln, ottava Ubs Am con 303 mln, nona Jp Morgan Am con 198 mln e decimo State Street Global Advisors con 149 mln.