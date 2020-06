Unicredit emette un bond subordinato da 1,5 miliardi di dollari

Unicredit ha emesso un bond subordinato di tipo Tier 2 destinato a investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di dollari. I titoli, si legge su Adnkronos, hanno una scadenza a 15 anni e prevedono la possibilità di un solo richiamo anticipato da parte dell'emittente dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Le obbligazioni pagano una cedola fissa in dollari pari al 5,459% all'anno per i primi 10 anni corrisposta su base semestrale, equivalente a uno spread in euro pari a 475 punti base sul tasso dello Us Treasury a 10 anni. Se non richiamate dall'emittente, la cedola verrà rideterminata in base al tasso dello Us Treasury a 5 anni maggiorato di uno spread pari a 475 punti base.

L'emissione consente a Unicredit di completare l'esecuzione della componente subordinata del piano di Funding 2020 ai fini Tlac, contribuendo a rafforzare il Total Capital Ratio. La guidance iniziale di 510 punti base sul Us Treasury a 10 anni ha registrato in seguito un miglioramento di 35 punti base. Lo spread di emissione finale è stato quindi fissato a T +475 punti base, equivalente a +415 punti base sopra il tasso swap a 10 anni in euro.

leggi anche | Unicredit, bond "perpetui" per 1,25 miliardi

Già prima dell'apertura del mercato Usa, il processo di book building ha generato richieste da Asia e Europa per circa 1,7 miliardi di dollari, attestandosi poi a un importo complessivo di circa 5,5 miliardi di dollari. Molto granulare la distribuzione, in grado di raccogliere ordini da oltre 260 investitori globali: 71% Stati Uniti eCanada, 26% dall'Europa, 3% dall'Asia. I titoli sono stati distribuitia diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (82%), hedge funds (10%), assicurazioni e fondi pensione (4%) e banche e private banks (3%).

BofAml, Citigroup, Jp Morgan, Hsbc, Morgan Stanley, Toronto Dominion e UniCredit Bank Ag hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunner.