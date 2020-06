Prelios Agency è stata incaricata in esclusiva dal Tribunale di Trapani della commercializzazione di un portafoglio di proprietà di Valtur attualmente in amministrazione giudiziaria. Le parti non hanno comunicato il valore economico del portafoglio.

Il portafoglio affidato alla società specializzata nell’advisory e nella consulenza immobiliare è composto da due villaggi turistici per circa 700 camere complessive, situati a Favignana e a Capo Rizzuto, che non sono più operativi dalla seconda metà del 2018; e da un terreno in località Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, sul quale era previsto lo sviluppo di un nuovo villaggio.

“La commercializzazione degli immobili e del terreno si inserisce nella più ampia attività di valorizzazione degli asset del gruppo Valtur, nell’ambito della procedura di amministrazione giudiziaria", dice Nicola Giorgini (in foto), director capital market di Prelios Agency, ha dichiarato:. Si tratta di un’opportunità particolarmente interessante per il settore alberghiero in due Regioni a forte vocazione turistica come la Sicilia e la Calabria, considerato il significativo valore che il rilancio delle strutture apporterebbe alle economie locali”. Nello svolgimento del proprio mandato, Prelios Agency si avvale del supporto di EY per le attività tecniche e di promozione dell’iniziativa.