IWBank, doppio colpo per il wealth

Due professionisti di spessore entrano nella squadra di IWBank Private Investmens, la società del gruppo Ubi guidata dal direttore generale Dario Di Muro.

Secondo indiscrezioni raccolte da Investire infatti Paolo Margaritelli (il primo in foto), consulente finanziario di lungo corso esperto nella gestione di clienti istituzionali e aziende, avrebbe lasciato Allianz Bank per essere ingaggiato dalla struttura del wealth management della società del gruppo Ubi, nel team di lavoro di Di Muro e Alfonsino Mei.

Margaritelli ha iniziato la sua attività in Fideuram: dopo anni di formazione sul campo ha ricoperto vari ruoli manageriali in Mediolanum, Axa, Finanza & Futuro e Barclays, dove è stato responsabile della rete italiana dedicata alla clientela istituzionale.

Con Margaritelli trasloca nel wealth management di IwBank anche Cosimo Rubino, consulente finanziario barese che ha iniziato la sua carriera nella Cassa di Risparmio di Puglia, a seguire nella Banca del Salento (poi diventata Banca 121 ed entrata nel gruppo Mps) e quindi in Cariplo quale sua ultima tappa da bancario. Il 2001 è infatti l’anno dell’inizio dell’attività di promotore finanziario tra le fila di Mediolanum a cui fa seguito l'esperienza in Xelion. Prima dell’ultimo incarico ricoperto in Bnl, Rubino ha lavorato in Banca Consulia.

