Trovati 15 chili di gemme in una piccola minera Maasai in Tanzania

Vista la portata dell'evento, la notizia è stata comunicata direttamente dal ministero delle Attività Minerarie della Tanzania. Nella Saniniu Lazer, una piccola miniera all'interno della riserva della comunità Maasai, (situata vicino al Kilimanjaro, nella zona di maggiore concentrazione di cantieri minerari) sono state trovate due enormi pietre di gemme preziose blu-viola. Le rocce - una dal peso di 9,2 chili e l'altra da 5,8 kg - sono tra le più grandi che siano state mai scoperte nel paese dell'Africa orientale, tra i primi al mondo per risorse minerarie.

La gemma scoperta è la tanzanite (in foto), pietra usata in gioielleria attulamente quotata 400 dollari a carato, scoperta nel 1967 nel nord della Tanzania. La banca centrale del Paese ha acquistato le pietre per l'equivalente di 3,3 milioni di dollari.

Il pagamento è avvenuto questo mercoledì durante la consegna ufficiale di un premio (vista la loro dimensione) avvenuta nella regione Manyara, con tanto di diretta nazionale in Tv. Il presidente del paese, John Magufuli, presente alla consegna, ha ricorda la riforma attuata al settore minerario che riconosce ai piccoli centri di estrazione indipendenza nelle attitivià commerciali.

Il ritrovamento nella miniera è un evento molto importante vista la proprietà "diffusa" delle pietre. A maggior ragione se si pensa al durussimo colpo che i Maasai, proprietari delle pietre in questione, hanno ricevuto dal Covid-19 con il blocco del turismo, settore su cui si concentra gran parte della loro economia.