Intesa Sp, prestito garantito di 12,5 milioni a Percassi

Intesa Sanpaolo ha concesso a Impresa Percassi, storica società bergamasca, un finanziamento di 12,5 milioni di euro. L'istituto fa sapere che il prestito è stato garantito da Sace in poche ore con Garanzia Italia, strumento previsto dal Decreto Liquidità e destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.

Il finanziamento è finalizzato, in particolare, a sostenere il circolante. Percassi è tra i principali general contractor nel settore dell'edilizia privata in Italia; è il gruppo che ha aperto il primo store di Prada a Mosca. Il fondatore del gruppo, Antonio Percassi (uscito dall'Immobiliare di famiglia nel 2013), è anche presidente dell'Atalanta calcio. I ricavi della società registrati nel 2019 ammontano a oltre 137 milioni di euro. A oggi, ha un portafoglio lavori di oltre 400 milioni di euro.

"Con questa iniziativa proseguiamo nell'attività di sostegno alle imprese del territorio con tutte le misure messe a disposizione dal decreto liquidità e rafforziamo ulteriormente il nostro supporto al tessuto imprenditoriale lombardo", commenta Tito Nocentini (in foto), direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. "Un segnale importante, in particolare per Bergamo e per il settore dell'edilizia".