Per l’equity income guardare a Est

"Sebbene l'income sia una fonte di ritorni ben compresa per la maggior parte delle aziende mature e quotate sui mercati sviluppati, ciò che spesso viene trascurato dagli investitori è la misura in cui i rendimenti attraenti e crescenti dei dividendi sono oggi una caratteristica chiave di molti mercati emergenti". L'analisi di Ross Teverson, head of strategy, emerging markets di Jupiter Am.

In generale, le aziende dei mercati emergenti non hanno sempre dimostrato la volontà di restituire un livello significativo di profitti agli azionisti, e in effetti molte società in questi mercati non lo fanno ancora. C'è, tuttavia, un crescente consenso in molti consigli di amministrazione aziendali sul fatto che il successo non si misura solo in base al livello di crescita delle vendite.

Invece, dai giganti della tecnologia in Corea alle più importanti petroliferi in Russia, tutta una serie di aziende dei mercati emergenti si stanno impegnando a corrispondere una quota maggiore di profitti agli azionisti.

Anche alcune delle aziende statali in Cina hanno aumentato i loro utili agli azionisti, stimolati da una graduale riforma della governance. Questo è molto positivo per le azioni dei mercati emergenti.

Non tutte le società con un rendimento interessante rappresentano ovviamente un'interessante opportunità d'investimento, ma i mercati emergenti vantano oggi un'ampia gamma di imprese che, grazie ai bassi livelli di valutazione, offrono agli investitori un interessante rendimento da dividendi e numerose prospettive di crescita del reddito e del capitale nel tempo.

Il virus Covid-19, al di là del costo umano, ha creato una notevole incertezza sui redditi da investimento in tutti i mercati. Anche se non c'è dubbio che, per le società dei mercati emergenti, i dividendi in totale saranno inferiori nel 2020 rispetto al 2019, non prevediamo riduzioni su una scala simile a quella che si sta verificando in molti mercati sviluppati. In effetti, nei mercati emergenti permangono ancora sacche di crescita dei redditi.

Questo contesto è stato sostenuto da livelli significativamente più elevati di copertura dei dividendi, da fattori di crescita strutturale in corso e da bilanci solidi. Inoltre, la Cina - il paese più grande all'interno della classe di attività - nonostante sia il più colpito all'inizio dell'anno, sta gradualmente mostrando segni di normalizzazione economica.

La questione della pressione normativa sui dividendi è parzialmente un'incognita. Diversi mercati emergenti hanno seguito i mercati sviluppati nell'esercitare pressioni sulle aziende aiffinché riducano o sospendano il pagamento dei dividendi, in particolare nel settore bancario. Abbiamo reagito a questa situazione riducendo l'esposizione alle aree in cui vi è una maggiore incertezza sui dividendi dovuta ai cambiamenti normativi; tuttavia, ciò può anche rappresentare un'opportunità per le imprese ben gestite e ben capitalizzate.

I mercati emergenti hanno certamente una propria gamma diversificata di rischi e incertezze, ma questa asset class comprende anche alcuni dei principali pagatori di dividendi a livello globale, il che, insieme al margine di crescita e ai bassi livelli di valutazione, suggerisce che le opportunità di reddito in questo angolo poco amato dei mercati dei capitali sono molto sottovalutate e trascurate.