Le autorità di vigilanza sui mercati esteri inviano all'italiana Consob l'elenco delle nuove aziende segnalate per attività finanziarie rivolte al pubblico italiano non autorizzate.

Segnalate da Fca (Regno Unito). Select Invest (www.select-invest.co.uk); The Investmentheads (https://investmentheads.co. uk/) con sede dichiarata a Londra; CompareFixedRateBonds (https://www. comparefixedratebonds.co.uk/) con sede dichiarata a Londra; Compare-bonds.net / Bond Comparison (https://compare-bonds.net) con sede dichiarata a Londra;

Smart Bonds (www.my-smartbonds.co.uk);

British Bonds (www.british-bonds.org.uk) con sede dichiarata a Londra; Circle Bonds (https://circlebonds.co.uk); Aldgate-Advisors (https://aldgate-advisors.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Aldgate Advisors Limited. e già segnalata dalla Amf (v."Consob Informa" n. 22/2020 dell'8 giugno 2020);

HW Securities (www.hwsecurities.io) con sedi dichiarate ad Hong Kong, Dublino e Francoforte; Investpedia (www.investpedia.co.uk) con sede dichiarata a Londra;Fixed Rate News (www.fixedratenews.co.uk) con sede dichiarata a Londra; My Smart Bonds (www.My-smartbonds.co.uk) con sede dichiarata a Londra; Frontier Markets Advisory (www.frontiermarketsadvisory. com)con sedi dichiarate a New York e Hong Kong, clone della omonima società autorizzata;

Legal & General / Legal & General Dynamic Bond / Legal & General UK Bond (email: [email protected]; [email protected]; [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]) clone della società autorizzata Legal & General Assurance Society Limited (www.legalandgeneral.com) con sede a Londra;

Hugo Vandevelde (www.hugovandevelde.be) clone delle società autorizzateHugo Vandelevede con sede in Belgio e H V Financial Planning Ltd (www.hvfp.co.uk) con sede a Londra; Librac market / Libra Coin Market (https://libracmarket.com) clone della società autorizzata Libra Investment Services (2010) Limited (www.libra-is.com) con sede a Londra;

CryptoPlus Exchange (https://www.cryptoplus.trade) clone della società autorizzataCrypto Facilities Ltd (https://www.cryptofacilities. com) con sede a Londra; Vantage Trades (https://vantagetrades.com) con sede a George Town, (Cayman Islands) clone della società autorizzata Vantage Global Prime LLP (www.vantageglobalprime.co.uk) con sede a Londra;

Monecor (London) Ltd con sede dichiarata a Londra (www.etxcapital.com);

CCP Investment (www.ccpinvestment.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata CCP Investment AB con sede a Stoccolma; Torro Finanz (www.torrofinanz.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Torro-Finanz Hannover UG (haftungsbeschrankt) con sede ad Amburgo;

Alltus Capital UK LLP (www.alltuscapital.co.uk) clone della società autorizzata Alltus Capital (UK) LLP con sede a Londra;

Credit Suisse Asset Management / Credit Suisse Group AG (email: [email protected]) clone delle società autorizzate Credit Suisse Asset Management Limited (https://www.credit-suisse. com/uk/en.html) con sede a Londra e Credit Suisse AG (https://www.credit-suisse. com/uk/en.html) con sede a Londra;

UK Forex (https://www.uk-forex.com) clone della società autorizzata FXOpen Ltd (www.fxopen.co.uk) con sede a Londra;

First Claims Group (https://www.paydayclaimhelp. co.uk) con sede dichiarata a Londra; The Bonds Company (www.thebondscompany.co.uk) con sede dichiarata a Londra; Bolt Finance (www.boltfinance.site); Frisky Loans (https://www.friskyloans.co.uk );

Mentor Corp (www.mentorfx.com) con sede dichiarata Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; AnyTrades (www.anytrades.com / www.anytradesconsulting.com); Find UK Bonds (www.findukbonds.com) con sede dichiarata a Londra;

Cash2All (https://www.cash2all.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra; PJG Financial Limited (email: [email protected]) con sede dichiarata a Glasgow (UK).



Segnalate da Fsma (Belgio). Actio-Conseil (www.energie-dma-access.com, https://actio-conseil.com). Già segnalata dalla Cssf con medesimo nome ma diverso sito internet (www.actio-conseil.com; v. “Consob Informa” n. 13/2020 del 6.4.2020);

Mazdar International (https://www.mazda-int.com) con sede dichiarata a Brussels;

ABConseils-patrimoine.com (www.abconseils-patrimoine.com ); Takahashi and Partners (https://takahashipartners.com ) con sede a Tokyo; Tan Allen Piguet Asset Management (https://www.tapam.com) con sedi dichiarate a Wuhan, Shangai, Beijing (Cina) e Plaines Wilhems (Mauritius).

Segnalate da Mfsa (Malta). Northway Brokers (https://www. northwaybrokersltd.com/), clone della società autorizzata Northway Broker Ltd; ApexTrade Options Ltd (https://apex-tradeoptions. com/index.php). L’autorità di vigilanza Maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet di essere “autorizzato e regolamentato da MFSA come azienda MiFID e titolare di una licenza di servizi di investimento di categoria 3”;

Matrixfx Tra de / MFXT Ltd (https://www.matrixfxtrade. com/). L’autorità di vigilanza maltese avvisa i risparmiatori che tale soggetto dichiara impropriamente sul proprio sito intenet, tra l’altro, di essere “autorizzato da oltre 7 anni dalla Mfsa”;

Gate Brokers Limited (Https://Gatebrokersltd.Com);

Prime24Options (P24O LTD) (Https://Prime24options.Com/ Index.Php); Libra Markets (https://libramarkets.com), Già segnalata dalla Fca (v.“Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020) e dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 22/2019 del 17.6.2019);

BT Save (www.btsave.io) con sede dichiarata a Roseau (Commonwealth of Dominica). Già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 9/2020 del 9.3.2020);

Atlas FMI (www.atlasfmi.com) clone della società autorizzata Atlas Financial Ltd (www.atlas-financial.co.uk) con sede a Sheffield (Uk), già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020); FMG Investment Holdings Ltd trading (https://clearspringcapital. com/) clone della società autorizzata dalla Mfsa, FMG (Malta) LTD; ProuFX (www.proufx.com), già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 1/2020 del 13.1.2020); UMarkets (https://www.umarkets.com/).

L’autorità di vigilanza di Malta (Malta Financial Services Authority) avvisa i risparmiatori che un individuo, chiamato Andrew Yaku, che afferma di lavorare nel settore dei servizi finanziari al di fuori di Malta, sta contattando potenziali clienti via e-mail affermando di rappresentare un cliente di alto profilo “che ha dei fondi che vuole investire fuori dal suo paese di origine. L’autorità di vigilanza di Malta ha altresì emesso un avviso concernente un aggiornamento sulle società che non hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Segnalate da Sfc (Hong Kong). XDCF; ILA International (www.ilainternational.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;

www.veritasfinance.net;www.citiglobalhk.net;www.txj-king.com; www.skywinprofit.com; Ming Dao International Trade Limited (www.fxmingdao.com) con sede dichiarata ad Hong Kong; Investment Capital and Financial Regulatory Services (www.icfrs.or) con sede dichiarata ad Hong Kong; AGK Investments (www.agkinvestments.com) con sede dichiarata ad Hong Kong;

www.skywinprofit.com sito internet da non associare alle società autorizzate dalla Sfc Ever-Long Securities Company Limited, Ever-Long Futures Limited e Ever-Long Capital Management Limited; Jitak Capital Limited (www.jitakcl.com) con sedi dichiarate a Hong Kong, New York, Londra e Dubai.

Segnalate da Jsfc (Jersey). Crypto Window Ltd (www.cryptoswindow.com); BNP Paribas Bank (www.onlinebaripasbk.com, email: [email protected]).

Segnalate dalla Cmvm (Portogallo). eMarketsTrade (www.emarkestrade.com); Bormancorp (www.bormancorp.com).

Segnalata da Cssf (Lussemburgo). Stock21stoptions Ltd (website: www.stock21stoptions.com).

Segnalate da Cnmv (Spagna). 555markets / Glaxtrox Trade Ltd (https://555markets.com/es); Brokermasters (www.brokermasters.net, www.brokermasters.com); Crypto Engine (https://es.cryptoengine.app); Expanssion (www.expanssion.com); Fxfixed (https://fxfixed.com); Fxoptimax Ltd (www.fxoptimax.com); Tradeprofitweb / Mountain High Ltd (www.tradeprofitweb.com);

Ankor Group Investment Ltd (https://www.zurichbanc.com). Il sito in questione è stato già oggetto di segnalazione da parte della Fca (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019). Successivamente è stato oggetto di delibera Consob n. 21364 del 13.5.2020) ed in seguito di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 19/2020 del 18.5.2020).

Segnalazione da Amf (Francia). L’autorità di vigilanza francese (Authorité des Marchés Financiers) mette in guardia i risparmiatori da proposte di investimento effettuate attraverso contatti telefonici o via e-mail da parte di individui non autorizzati alla prestazione di servizi di investimento che inducono ad investire attraverso piattaforme on-line in autoparchi e parcheggi speciali negli aeroporti europei (Portogallo, Spagna, Italia, Germania, ecc.). L'investimento è presentato come ad elevato profitto e privo di rischi. In realtà si tratta di truffe.