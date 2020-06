Hsbc, Bagshaw nominato global co-head

Hsbc nomina Adam Bagshaw nuovo global co-head of advisory and investment banking coverage, a partire dal 23 settembre 2020.

Insieme a Peter Enns, l'altro co-head, Bagshaw guiderà il business dell’investment banking globale di Hsbc rivolto a una serie mirata di clienti wholesale, sia della divisione banking che commercial banking. In stretta collaborazione con i responsabili regionali coverage, si assicureranno di utilizzare con i clienti un approccio integrato e coordinato.

Bagshaw approda in Hsbc dopo un'esperienza lavorativa di 14 anni in Deutsche Bank, dove ha ricoperto diversi ruoli di livello senior, tra cui quello di co-head of corporate finance, Emea e global co-head of financial sponsors (compresi i fondi sovrani e i fondi pensione). Ha avviato il suo percorso in Deutsche Bank come managing director del settore European telecoms and cable.

Oltre al ruolo di sponsor coverage, Adam Bagshaw è stato anche co-head delle attività di Deutsche Bank nel Regno Unito, occupandosi di tutta l'area del corporate client coverage, soprattutto delle società quotate sugli indici FTSE 100 e FTSE 250. Adam ha iniziato la sua carriera presso JP Morgan lavorando per 12 anni nel team Media and Telecoms.

Il manager sarà basato a Londra, e risponderà direttamente a Greg Guyett, co-ceo, global banking & markets, e parteciperà al banking Exco e al Banking Business Leadership Forum. Dopo l'ingresso di Adam Bagshaw a settembre, Hugo Heath - che dall'inizio di quest'anno ha assunto il ruolo di co-head of corporate finance coverage ad interim - tornerà a occuparsi esclusivamente delle proprie attività in qualità di Vice-Chair, Banking.