Idealista compra i software gestionali immobiliari Miogest e Gestim

Idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, rafforza la sua posizione di riferimento con l'acquisizione di due dei migliori software gestionali immobiliari: Miogest e Gestim per un importo non divulgato. L’operazione è stata gestita nel corso del lockdown durante il quale i team delle tre aziende hanno raggiunto un’intesa sugli ultimi dettagli, nonostante lavorassero da remoto e grazie alla loro cultura tecnologica e alla rapidità della negoziazione.

Attraverso questo deal idealista conferma la sua vocazione tecnologica al servizio dei professionisti immobiliari italiani. Negli ultimi quattro mesi, nonostante il lockdown, idealista ha sviluppato una nuova funzionalità ogni settimana, orientata a facilitare la ricerca dell’abitazione per i milioni di italiani che utilizzano la piattaforma.

Tra l’altro, idealista ha lanciato il “3D”, un potente strumento per visitare gli spazi dell’abitazione come se si camminasse realmente all’interno di essa. Questa modalità di visualizzazione fa leva sulle migliaia di contenuti multimediali che corredano gli annunci di idealista, leader mondiale di contenuti audiovisual e multimediali legati al real estate. Più in concreto, idealista ha più annunci con visite virtuali di tutti glu altri portali immobiliari messi assieme. Il che lo converte in leader assoluto degli annunci con visite virtuali in Italia.

Per esempio, anche nelle ultime 12 settimane idealista ha lanciato: Virtual Home Staging (VHS), la VIdeovisita, il filtro di ricerca “Visita Virtuale” (per selezionare gli annunci provvisti di contenuti digitali), l'API in tempo reale per automatizzare l’esportazione degli annunci sul portale. Tutti questi servizi si aggiungono all’ampia rosa di servizi digitali già presente nell’offerta di idealista.

Gestim è stata fondata, tra gli altri, da Angelo Semerano e Sergio Di Filippantonio. Ha sede a Monteprandone, un piccolo comune vicino a San Benedetto del Tronto. Miogest (Revofactory) è stata fondata nel 2009 da Cristian Fresolone e Sevan Mekiker, con sede a Como.

Idealista ha acquisito il 100% del capitale sociale di entrambe le società. I rispettivi fondatori e dirigenti continueranno a guidare le rispettive società, mantenendo gli uffici di Como e San Benedetto del Tronto e ciascuna squadra continuerà a svolgere il proprio lavoro come prima. Le due società hanno 25 dipendenti in totale e insieme possiedono quasi 4.000 clienti.

Per i clienti Miogest e Gestim, questa operazione comporta un ambizioso processo di integrazione di nuovi servizi e prodotti, incluso l'accesso ai migliori strumenti di big data sul mercato italiano. Le funzionalità di idealista, che sono tra le migliori offerte nel panorama dei portali immobiliari mondiali, saranno ora disponibili per i clienti Miogest e Gestim e consentiranno loro di lavorare con processi molto più avanzati e utili.

“Far parte di Idealista sarà una sfida entusiasmante per noi perché idealista sviluppa i migliori strumenti tecnologici per le agenzie immobiliari italiane", dice Frsolone. "Abbiamo analizzato attentamente quale azienda scegliere per la nostra crescita e crediamo che idealista uscirà winner dalla competizione tra portali. Il suo orientamento alla tecnologia, il team e l’esperienza internazionale renderà idealista il leader in Italia".

"Sono rimasto sorpreso della grande attenzione posta sull’utente finalizzata a fornirgli tutte le informazioni sul mercato", prosegue. "Idealista è destinato a diventare il principale punto d'incontro per chiunque voglia acquistare, vendere o affittare una casa in Italia. La loro leadership è sempre più evidente e le acquisizioni che hanno fatto dimostrano la loro dedizione al servizio e il costante miglioramento orientato al cliente. Le agenzie immobiliari italiane possono contare su idealista quale miglior partner per far crescere la propria attività".

"L'acquisizione da parte di idealista è una pietra miliare molto importante per noi", aggiunge Semerano, di Gestim. "Implica l'integrazione in un'azienda che sin dal suo inizio si distingue nel settore immobiliare italiano per la sua propensione nei confronti della tecnologia, che ha fatto di idealista il portale tecnologico più sofisticato e all'avanguardia in tutta Italia, e la passione per la trasparenza e l'onestà con la quale lavorano con i loro clienti".

"È un'azienda che, come noi, ha una rigorosa etica del lavoro e la sua vocazione come partner tecnologico delle agenzie sta dando loro una chiara posizione di riferimento", continua Semerano. "Sono la migliore alternativa oggi per le agenzie e non vediamo l'ora di contribuire con tutte le nostre conoscenze alla crescita e all'espansione di idealista. Entrare nella grande famiglia di idealista, inoltre, rafforza la nostra azienda e ci permette di garantire a tutti i clienti Gestim ulteriori possibilità di sviluppo tecnologico d’avanguardia per il futuro”.

“Miogest e Gestim sono due aziende eccellenti, molto ben gestite, con fondatori orientati al business e focalizzati sui loro clienti", conclude Jesús Encinar, fondatore di idealista. "Sono molto felice di continuare a contare su di loro e sui loro team e imparare dalla loro esperienza e professionalità per continuare a consolidare la leadership di idealista nel mercato italiano. Il nostro costante impegno per offrire la migliore tecnologia e il miglior servizio alle agenzie crescerà con il contributo di entrambe le società. La nostra intenzione è di collaborare strettamente da idealista con i team di entrambe le società per fornire i migliori strumenti IT ai nostri clienti".