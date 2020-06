iShares lancia quattro Etf a replica fisica

iShares amplia la gamma di exchange traded fund (Etf) disponibili su Borsa Italiana con quattro prodotti, di cui tre soluzioni che consentono agli investitori di migliorare significativamente i punteggi Esg del portafoglio (uno dei quali combina le opportunità derivanti dagli investimenti tematici), oltre ad un fondo obbligazionario sul mercato cinese. I nuovi Etf a replica fisica, ovvero che acquistano i titoli che compongono l'indice, sono:

l’iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF. Offre un’esposizione ai mercati azionari globali, con esclusione di aree di attività controverse ad un costo analogo a quello della strategia core tradizionale; l’iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF. Consente l’accesso al trend di lungo termine dell’urbanizzazione attraverso l’investimento in società che offrono soluzioni per lo sviluppo e il funzionamento efficiente di infrastrutture innovative e sostenibili; l’iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF. Offre un’esposizione diversificata a obbligazioni corporate investment grade denominate in USD, selezionate sulla base del loro profilo Esg; l’iShares China CNY Bond UCITS ETF. Consente un investimento diretto nel mercato obbligazionario cinese attraverso titoli investment grade denominati in renminbi emessi dal Ministero delle Finanze e dalle banche di Stato.

"Il rafforzamento della gamma di Etf iShares quotati in Italia è orientata ad offrire soluzioni sempre più innovative e adatte a diversificare il portafoglio in modo efficiente", dice Andrea Favero, head of asset managers BlackRock Italia. “Tra queste si evidenziano anche opportunità create dalle tendenze strutturali di lungo periodo come i megatrend, che permettono di perseguire attivamente obiettivi di sostenibilità".

"Inoltre", conclude Favero, "nell’ambito del reddito fisso, la ricerca di extra-rendimenti a costi contenuti è uno dei principali driver della crescente domanda di Etf e, con il nuovo fondo obbligazionario, gli investitori hanno ora la possibilità di ampliare l’esposizione geografica anche al segmento governativo cinese”.