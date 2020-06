Due milioni di euro per avviare un nuovo ramo d’azienda dedicato all’intermediazione immobiliare. È l'entità del prestito che Credipass ha ottenuto attraverso una sua storica partner, la piattaforma di finanziamento digitale per imprese di October.



Il nuovo ramo d’azienda che Credipass avvierà con il prestito si chiama Realizza e si concentrerà sulla leva del credito a supporto dell’offerta immobiliare rateizzando il prezzo di vendita di ogni singolo immobile

"L’operazione sulla piattaforma October si è completata in soli 13 giorni", scrive October, "in controtendenza con quanto sta accadendo nel sistema bancario tradizionale. Una volta pubblicato il progetto sulla piattaforma di digital lending sono bastate 40 ore per reperire il capitale richiesto".

Secondo un recente rapporto della Commissione di inchiesta sul sistema bancario, si legge ancora nella nota, durante la emergenza Covid-19 gli istituti di credito italiani hanno erogato circa un quarto dei prestiti (sopra i 25mila euro) garantiti dallo Stato rispetto alle domande presentate.

"In breve, solo 1 finanziamento su 4 arrivato alle imprese. I vari passaggi previsti hanno richiesto infatti una tempistica di lavorazione che, grazie alla tecnologia, le società fintech come October riescono ad accelerare semplificando l'intero processo di accesso al credito".

Il progetto finanziato tramite October si concretizzerà nello sviluppo della nuova società Realizza. Il progetto si concentra sulla leva del credito a supporto dell’offerta immobiliare rateizzando il prezzo di vendita di ogni singolo immobile. In questo modo, viene valorizzata la convenienza dell’acquisto rispetto all’affitto e l’esperienza stessa dell’acquirente diventa unica nel suo genere perché parte dalla finanza e non dall’immobile. Il finanziamento, della durata di 48 mesi, è stato sottoscritto da investitori istituzionali e 1.680 prestatori privati provenienti da Italia, Francia, Spagna, Olanda e Germania.

“Abbiamo scelto di avviare questa operazione con October perché cercavamo un partner innovativo, snello, veloce", dice Fabio Graziotto (in foto), presidente Credipass e direttore generale Hgroup. "A differenza del sistema creditizio tradizionale, che spesso fonda le proprie scelte sui risultati pregressi, October ha dato fiducia al progetto e agli sviluppi futuri della nostra azienda. Inoltre, a testimonianza del buon rapporto che ci lega, c'è l'esperienza positiva di collaborazione con la Divisione Impresa di Credipass”.

“Siamo orgogliosi che un partner storico come Credipass abbia scelto October per finanziare la propria società: è la dimostrazione concreta che chi ci promuove sul territorio crede nell’efficacia e nell’efficienza della nostra soluzione", aggiunge Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia. "È un bel segnale vedere aziende italiane che, nell’attuale contesto economico, investono nel proprio futuro sostenute, come sempre, dalla nostra community di prestatori. In questi ultimi mesi, abbiamo consolidato il numero di prestatori attivi e l’importo medio erogato per progetto non ha subito variazioni”.

Attiva dal 2009 nel settore dell’intermediazione di mutui immobiliari e dei prestiti personali e alle imprese, Credipass può contare su una rete composta da circa 200 agenzie presenti in tutta Italia con più di 750 promotori creditizi. Fa parte di Hgroup, holding che partecipa anche Medioinsurance (settore assicurativo), Relabora (servizi immobiliari) e Konfronto (lead generation).

October, con oltre 400 milioni di finanziamenti erogati, distribuiti su più di 840 progetti a livello globale (è infatti operativa in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania), è la piattaforma di finanziamento online alle imprese leader in Europa continentale. Operativa in Italia da maggio 2017, ha finanziato 149 progetti per oltre 75 milioni di euro.