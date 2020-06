Tre giorni di passione (con voto online) per il nuovo presidente Anasf

Alle 16 con la relazione del presidente uscente Maurizio Bufi, partono i lavori dell'XI Congresso nazionale di Anasf, alla presenza di 161 delegati. La grande novità, causa pandemia (che ha costretto all'annullamento del previsto appuntamento di Solbiate Olona - in provincia Varese- lo scorso marzo), è rappresentata dai lavori congressuali che saranno interamente svolti in via digitale. L'atto finale della tre giorni congressuale sarà rappresentato dalla votazione finale prevista mercoledì 1 luglio del nuovo consiglio nazionale dell'associazione di categoria dei cf abilitati all'offerta fuori sede. il consiglio si riunirà subito nominato il nuovo presidente dell'associazione.