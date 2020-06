Ubs Am quota su Borsa Italiana l’Ubs Etf (LU) Bloomberg Barclays Msci Global Liquid Corporates Sustainable Ucits Etf (usd) A-acc. Lo strumento, quotato dal 26 giugno, è il primo nel suo genere a consentire di investire sull’obbligazionario societario globale ad alto merito creditizio applicando al contempo un filtro di sostenibilità.

Questo nuovo Etf consente agli investitori di accedere ad un’esposizione simile al Bloomberg Barclays Global Corporate Aggregate Index ma con l’integrazione di un filtro liquidità, che consente di avere accesso solo alle emissioni più liquide, e un filtro Esg che esclude le società che non hanno un sufficiente rating Esg in base alle metriche Msci.

L’indice replicato dal fondo passivo ha un Esg quality score più elevato e presenta una carbon footprint ridotta del 66%. L’Etf replica l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index, che si compone di obbligazioni emesse da oltre 320 società attive negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito o in Europa. L’indice è ribilanciato con cadenza mensile.

“Dopo gli interventi delle Banche Centrali che hanno dato supporto alle obbligazioni societarie abbiamo visto un crescente appetito degli investitori per questo tipo di esposizioni, in particolare per i bond societari con un’alta qualità del credito", spiega Francesco Branda, head of passive & Etf specialist sales Italy di Ubs Am. "Allo stesso tempo, il trend degli investimenti sostenibili prende sempre più forza catturando buona parte della nuova raccolta del mercato".

"Ci è sembrato quindi naturale, essendo tra i leader di soluzioni Esg e di soluzioni innovative", prosegue, "combinare questi due trend e offrire questa nuova soluzione a complemento del nostro Etf obbligazionario sui bond governativi globali con filtro Esg. La combinazione tra quest’ultimo e il nuovo Ubs Et (Lu) Bloomberg Barclays Msci Global Liquid Corporates Sustainable Ucits Etf (usd) A-acc consente agli investitori di costruirsi un’esposizione alle obbligazioni mondiali, governative e corporate, di alta qualità”.

“Puntiamo a essere il principale emittente di prodotti finanziari sostenibili, per consentire ai clienti di raggiungere i loro obiettivi d'investimento senza compromettere i loro obiettivi Esg, "aggiunge Michael Baldinger (in foto), head of sustainable and impact investing. "Questo lancio è solo un altro esempio di come continuiamo a innovare per offrire un accesso semplice e flessibile agli investimenti sostenibili".