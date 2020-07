Credem e il marketplace digitale italiano Bancae Ventis (gruppo Iccrea) hanno sviluppato Credemshop, un sito di e-commerce dedicato ai possessori della catta di credito Carta Ego, emessa da Credem. Il portale propone prodotti a prezzi scontati e promozioni dedicate: i clienti accedono in forma esclusiva a questa vetrina digitale, dove poter acquistare eccellenze gastronomiche del territorio italiano, grandi marchi della moda italiana ed internazionale e prodotti per la casa e l’arredamento.

Sono previste promozioni personalizzate, come ad esempio un welcome bonus di 10 euro spendibile entro un anno dalla registrazione sul sito e senza minimo di spesa. Attraverso lo sviluppo di questa partnership, sarà anche possibile fornire alle aziende clienti una vetrina digitale per la loro offerta: Credem segnalerà a Ventis i clienti interessati alla consulenza digitale e allo sviluppo della vetrina online (inclusi servizi come lo shooting fotografico dei prodotti e lo stock della merce).

Tale accordo si inserisce in un percorso di attenzione al benessere personale e di vita dei clienti con l’obiettivo di offrire vantaggi concreti grazie a promozioni e sconti su prodotti esclusivi e selezionati. Le imprese clienti, inoltre, potranno rafforzare i servizi digitali messi a disposizione della propria clientela in un’ottica di sinergia virtuosa tra banca, imprese e partner esterni.

“Lo shopping online è un'abitudine consolidata fra la nostra clientela ed il transato online delle nostre carte di credito è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente", dice Maurizio Giglioli, direttore marketing di Credem. "Questo trend ha ricevuto una forte accelerazione durante l’emergenza sanitaria Covid, contribuendo a tutelare salute e benessere dei clienti. Per questa ragione abbiamo voluto offrire la possibilità di approfittare di promozioni e sconti sugli acquisti, ma anche l’opportunità di una vetrina digitale per le piccole e medie imprese e contemporaneamente, collaborando con Ventis, offrire una occasione di sviluppo ad un e-commerce tutto italiano che offre uno sbocco commerciale, tra gli altri, a tanti prodotti del Made in Italy”.

“Siamo molto contenti di poter annunciare questo progetto sviluppato insieme a Credem Banca", aggiunge Stiven Muccioli, founder e chief marketing & technology officer di Ventis. "La nostra mission, come startup legata ai settori dell’e-commerce e del fintech, è quella di innovare l’esperienza della clientela delle banche, attraverso una piattaforma e-commerce in grado di integrarsi con i sistemi tecnologici esistenti grazie ad una suite di Open Banking API. Siamo sicuri che anche in questo caso, creando un circuito di vantaggi reciproci fra clientela business e clientela retail, otterremo ottimi risultati”.