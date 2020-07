Da oggi entra in vigore la nuova stretta all'uso dei contanti in Italia. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio sposta il limite all'uso delle banconote da 3.000 a 2.000 euro. Obiettivo: ridurre il rischio di contagio del Covd-19 riducendo i contatti tra persone; e recuperare almeno parte di quei 100 miliardi di euro che l'evasione sommersa ruba al prodotto interno lordo ogni anno.

Più pagamenti elettronici per tutti. Da oggi sarà obbligatorio (a eccezione di alcuni casi normati) utilizzare sistemi tracciabili (carte, bonifici ecc.) per spese superiori a 1.999 euro. L'obbligo riguarda sia le operazioni tra privati e sia le attività commerciali.

Per chi viola la legge le sanzioni previste sono molto pesanti. Le multe verranno calcolate sulla base dell’importo della transazione: per pagamenti fino a 250mila euro si va da un minimo di 2.000 a un massimo di 50mila euro. Per gli importi superiori si va dai 15.000 a 250mila euro. Dalle sanzioni non sono esenti gli intermediari che non segnalano le infrazioni: questa categoria rischia dai 3.000 a 15.000 euro di multa.

Le polemiche non mancano. Quella legata a fattori meno politici e più tecnici parla del rischio che la nuova legge venga aggirata attraverso il frazionamento dell'evasione attraverso piccoli acquisti.