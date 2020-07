IWBank, Calvanese è il nuovo network manager per il Centro Sud

La rete dei consulenti finanziari di IWBank (gruppo Ubi) rafforza il team con l’ingresso di Antongiulio Calvanese in qualità di network manager nell’area Centro Sud. Il professionista si occuperà del coordinamento e dell’ulteriore sviluppo della rete dei consulenti finanziari della società guidata dal direttore generale Dario Di Muro.

Inoltre, in Campania, fanno il loro ingresso due nuovi manager: Frediano Diozzi e Francesco Juliano. Entrambi provenienti da Deutsche Bank FA, ricopriranno il ruolo di branch manager. A conferma dei piani di forte sviluppo in questo settore, affidato all’area manager Antonio Fiordellisi, la banca aprirà due nuovi uffici di consulenti finanziari: il primo a Napoli Vomero, con uno sportello leggero, ed il secondo a Castellammare di Stabia.

“Ho scelto IWBank perché rappresenta il progetto più vicino al mio modo di intendere la professione di consulente finanziario", commenta Calvanese. "Una Banca che ha alle spalle un’azionista forte e supportivo, che ha un modello di business che fa leva su una reale architettura aperta e che guarda al futuro puntando soprattutto sulla consulenza evoluta, come elemento fondamentale per mettere al centro gli interessi del cliente”.

“Questo importante ingresso ci consente di consolidare il nostro già forte presidio dell’area campana e, allargando lo sguardo, del Sud in generale", aggiunge l'area manager, Antonio Fiordellisi. "Sono particolarmente orgoglioso di accogliere nel mio team Antongiulio, la cui comprovata esperienza manageriale e le grandi doti relazionali rappresenteranno un asset ancora più prezioso in un ruolo in cui la capacità di instaurare relazioni solide e di lungo periodo basate sulla fiducia è un elemento essenziale”.