HANetf, annuncia l’ingresso di Rick van Leeuwen come director of sales Benelux. L'ingaggio rientra nel piano di espansione ldelle aree vendita e distribuzione della società. Veterano degli Etf, Rick ha 15 anni di esperienza sui mercati dei capitali acquisita presso Kepler Equities, Source e, in tempi più recenti, IMC dove ha occupato la posizione di head of Institutional trading.

van Leeuwen (in foto) riporterà direttamente al co-ceo, Hector McNeil, e sarà a capo della distribuzione della gamma di Etf tematici di HANetf e di Etp su oro e valute per gli investitori professionali di Belgio, Olanda e Lussemburgo.

L’arrivo di Rick van Leeuwen arriva in un momento di rapida espansione per la piattaforma white-label HANetf, che ha stabilito nuovi record di asset a 400 milioni di dollari nel 2020 con le performance dei fondi e dei nuovi flussi di investimento.

“Con HANetf gli asset manager possono inserirsi in una struttura di distribuzione ampia, supportati da un team di vendita presente sul campo, che comprende tutti i principali mercati e piattaforme ETF", commenta McNeil. "Ciò riduce significativamente i costi associati al lancio di un Etf e dà più chance di competere e avere successo. Siamo lieti che Rick si unisca al team poiché la sua profonda esperienza negli Etf e nel trading saranno una componente importante della nostra crescita in Europa”.

Negli ultimi mesi HANetf ha inoltre annunciato l’espansione della sua distribuzione presso i centri di wealth management europei, compresa la registrazione di sei dei suoi prodotti in Austria, la quotazione di cinque prodotti in Svizzera, il passaporto del suo Etc sull'oro “RMAU” in Olanda, Lussemburgo e Finlandia e le nomine di Gail Greenwood e Robert Dickson nel team marketing e distribuzione della società.