Vontobel, un certificato sulle imprese del cibo a domicilio

Vontobel quota sul SeDeX il Tracker certificate sul Solactive Food Delivery Index, che riunisce alcune tra le imprese più promettenti del segmento food delivery.

I servizi online di consegna di cibo a domicilio stanno ottenendo sempre maggiore successo, un giro d’affari che, secondo le stime di Statista, nel 2019 ha raggiunto circa 107 miliardi di dollari. Tra cinque anni il fatturato globale nel segmento Online Delivery dovrebbe raggiungere 184 miliardi di dollari, includendo anche gli effetti del lock-down.

Vontobel, insieme all'index provider Solactive, ha riunito i più importanti fornitori del segmento food delivery nel Solactive Food Delivery Index (NTR), selezionati tramite Artis, algoritmo proprietario di Solactive, che effettua e rielabora uno screening di tutte le informazioni pubbliche riguardanti notizie finanziarie e profili economici delle diverse società.

L’indice replicato dal nuovo Tracker Certificate di Vontobel risulta così composto da 20 titoli scelti tra imprese quotate in borsa nei Paesi industrializzati, con capitalizzazione non inferiore ai 750 milioni di USD e con un valore commerciale in borsa pari almeno a 5 milioni di dollari. Il paniere viene ribilanciato con cadenza semestrale.

“Il nuovo Tracker Certificate sul Solactive Food Delivery Index permetterà agli investitori di avere un’esposizione a questo interessante settore, cresciuto notevolmente dal 1994, quando Pizza Hut ha lanciato il primo servizio di ordinazione online, non solo nei numeri ma anche nello sviluppo tecnologico", dice Francesca Fossatelli, responsabile dei certificati e covered warrant per l'Italia di Vontobel. "Inoltre, si tratta di un settore molto vivace dal punto di vista dell’M&A, grazie a un imprinting tecnologico e a forti economie di scala. Il certificato che proponiamo è uno strumento dinamico ed efficiente per cogliere questo megatrend del mercato.”