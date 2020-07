Banca Patrimoni Sella ha stretto un accordo distributivo di distribuzione nel comparto assicurativo con Aviva. Il primo prodotto della compagnia assicurativa ad entrare nella gamma dell'istituto di credito è la polizza multiramo dinamica Aviva Strategy Evolution, in collocamento dal primo luglio.

“Siamo molto soddisfatti della nuova collaborazione con Aviva"; afferma Federico Sella, ad della banca, "un partner affidabile che grazie al suo brand dal forte posizionamento e alla sua efficienza organizzativa ci consentirà di essere ancora più competitivi in ambito assicurativo”.

La polizza con cui l'accordo debutta è pensata per la gestione dell’emotività del cliente proteggendolo dalla correzione dei mercati con l’allungamento dell’orizzonte temporale e a un meccanismo di switch automatici, che consentono un passaggio graduale dalla componente a più basso rischio, rappresentata dalla gestione separata, a quella a rischio più elevato, rappresentata dai fondi interni assicurativi. Per questi ultimi Aviva si avvale dell’advisory di Sella Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Sella.

“L’accordo con Banca Patrimoni Sella", aggiunge Alberto Vacca, chief business and investment officer del gruppo Aviva in Italia, "rappresenta per Aviva un motivo di orgoglio e un’opportunità di collaborazione con un partner prestigioso e competitivo con il quale condividiamo valori e ambiziosi obiettivi di crescita, da raggiungere soprattutto attraverso l’innovazione di prodotto e la qualità del servizio per i clienti”.