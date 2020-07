Gli effetti delle disuguaglianze di reddito sugli investimenti

"Le disuguaglianze di reddito rappresentano una delle questioni socio-economiche più critiche del nostro tempo. Sebbene esse varino molto a livello globale, ilcoefficiente di Gini, che misura la distribuzione del reddito e la disuguaglianza, indica che, nel mondo, la popolazione vive, in media, in paesi dove le disparità si stanno inasprendo". L'analisi di Roy Adkins, sovereign analyst di T. Rowe Price.

Se questo trend continuerà, porterà probabilmente a un maggiore indebitamento, curve dei rendimenti più ripide, inflazione, tasse più alte per il comparto societario e restrizioni più stringenti al commercio. Creerà anche opportunità a livello settoriale, in quanto le abitudini nei consumi cambieranno e aumenterà la domanda per beni e servizi più economici.

Sono diversi i driver che alimentano le disuguaglianze di reddito. Uno è legato alla diminuzione degli effetti redistributivi delle tasse, in quanto le regole di accesso ai benefit sono diventate più stringenti e l’aliquota fiscale applicata all’1% più benestante della popolazione è scesa. Un altro fattore è legato al fatto che molte industrie sono diventate più concentrate, consolidando il potere economico nelle mani di un numero più ridotto di imprese.

Anche i cambiamenti nel mercato del lavoro, inclusa l’automazione degli impieghi non qualificati e l’incremento dei part-time e del lavoro a breve termine, hanno contribuito a una maggiore disuguaglianza di reddito. Nelle economie avanzate, ciò è stato ulteriormente esasperato dall’outsourcing della manifattura in paesi con salari inferiori.

Figura 1. Il coefficiente di Gini – è una misura della disuguaglianza di reddito che condensa la distribuzione complessiva del reddito di un paese in un unico numero compreso tra 0 e 1. Più è elevato il coefficiente, più è elevata la disuguaglianza di reddito. Nel grafico il Sudafrica ha il coefficiente maggiore in assoluto. Tra i paesi avanzati, quello più alto appartiene agli Stati Uniti.

Le disparità salariali incentivano il populismo. Quali sono gli impatti delle disuguaglianze per gli investitori? Anzitutto, colpiscono la crescita: il Fondo Monetario Internazionale ha osservato che un incremento dell’1% nel reddito della classe più ricca, può ridurre la crescita del Pil di un paese dello 0,08% per i 5 anni successivi. All’opposto, un aumento di reddito sempre dell’1% per la classe media e quella meno abbiente può incrementare la crescita del Pil dello 0,38%. Questo perchè la disuguaglianza di reddito crea anche disuguaglianze di opportunità, in quanto impedisce alle persone con bassi redditi di investire nella propria salute ed educazione.

Le disparità favoriscono poi la competizione per le risorse statali e ciò crea volatilità politica che, a sua volta, può alimentare le cause populiste e inasprire le divisioni sociali. Tra i colletti blu nei paesi sviluppati, è aumentato il consenso verso una maggiore chiusura dell’economia, in quanto questa categoria ritiene di non aver tratto beneficio dalla globalizzazione. Allo stesso tempo, l’indipendenza delle banche centrali è sotto attacco, dato che il contesto favorevole agli investimenti che hanno cercato di creare non è andato a beneficio di tutti.

La volatilità politica in genere contribuisce a una maggiore spesa pubblica, poiché i populisti sia di destra che di sinistra domandano una maggiore mobilità sociale e maggiore uguaglianza. Ciò solitamente comporta un maggiore indebitamento, curve dei rendimenti più ripide, politiche monetarie più accomodanti, aspettative sull’inflazione in aumento. Ha anche creato ostilità nei confronti del commercio, con il risultato che le multinazionali probabilmente andranno incontro a una maggiore regolamentazione e tassazioni più stringenti.

L’evoluzione nei consumi creerà opportunità settoriali. L’aumento delle disuguaglianze di reddito probabilmente impatterà negativamente sui beni di lusso, ma creerà nuove opportunità in altre aree. Se le possibilità di mobilità sociale e occupazione si riducono, ad esempio, aumenta la domanda di soluzioni per il tempo libero convenienti, incentivando le innovazioni nell’industria del turismo e dell’intrattenimento alla portata di tutti.

L’educazione sarà probabilmente il percorso più battuto per ottenere sbocchi migliori per molte delle persone a basso reddito, quindi crediamo che ci sarà un mercato enorme per le aziende che offriranno educazione di elevata qualità ma a prezzi abbordabili, come il network di scuole indipendenti sudafricano Curro.

Nei mercati emergenti, il numero crescente di persone alla ricerca di accesso ai mercati finanziari genererà opportunità per le aziende che usano la tecnologia per aiutare i clienti con redditi ridotti a gestire meglio le proprie finanze. Ne sono un esempio Tinkoff Bank in Russia e la compagnia keniota di trasferimento di denaro tramite mobile M-Pesa.

Come le disuguaglianze di reddito influenzano le decisioni di investimento. Le disuguaglianze di reddito rappresentano una considerazione chiave della componente ‘sociale’ dei fattori Esg e, di conseguenza, hanno un’influenza sostanziale sulle decisioni di investimento.

Assisteremo a ulteriori cambiamenti delle politiche sulle disuguaglianze sociali come risposta da parte dei governi all’avanzata di nuove richieste e le aziende che si adatteranno a tali cambiamenti costituiranno per noi opportunità di investimento da monitorare e integrare nelle nostre analisi e valutazioni.e