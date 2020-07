In Carmignac c’è la Chief experience Officer

Carmignac nomina Nathalie Lahmi come chief experience officer, nuova figura inserita nell'organigramma societario. Nel suo ruolo (entrerà in carica il prossimo 1 settembre). Lahmi sarà responsabile della digital transformation e del modello distributivo. Si occuperà della supervisione dei dipartimenti marketing e clientela private, ora riuniti per creare un polo d’eccellenza al servizio dell’esperienza cliente. Risponderà a Maxime Carmignac e sarà membro del comitato di sviluppo strategico della società di investimenti.

Nathalie Lahmi (in foto) ha avviato la sua carriera in Bnp Paribas, dapprima in BNP Paribas Personal Finance, occupandosi dello sviluppo del digital marketing per le controllate internazionali e successivamente come responsabile del team marketing e-business Francia.

Ha quindi proseguito il suo percorso in qualità di responsabile dei team acquisizione e fidelizzazione online della banca retail e ha coordinato anche il lancio di Hello Bank! come responsabile marketing e comunicazione. Nel 2014 Nathalie è entrata a far parte di Allianz France in qualità di direttrice digital marketing prima di essere nominata, nel 2017, direttrice brand e comunicazione. La manager è laureata all'ESSEC.

“Il digital è un potente volano della differenziazione della client experience", commenta Maxime Carmignac. "Ci fa molto piacere accogliere Nathalie fra noi. Avrà il compito di accelerare la trasformazione digitale della società e di metterla in pratica, per offrire ai nostri clienti servizi e soluzioni rispondenti alle loro aspettative e anticipare le evoluzioni tecnologiche dei nostri business. La sua competenza nelle strategie di distribuzione digitale e di trasformazione delle organizzazioni sarà preziosissima per noi e non vediamo l’ora di beneficiarne”.