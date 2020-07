Unicredit cede a Banca Ifis 150 milioni di crediti in sofferenza

Unicredit cede a Banca Ifis un portafoglio di crediti in sofferenza non garantiti del segmento privati per un ammontare di 155 milioni di euro al lordo delle rettifiche di valore. Si tratta anche di contratti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio. "L'impatto economico della cessione verrà recepito nel bilancio del secondo trimestre 2020", spiega una nota.

Insieme alla cessione di questo pacchetto, Unicredit e Banca Ifis hanno raggiunto un accordo di cessione "per un importo indicativo di circa 180 milioni di euro di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito al consumo che si genereranno a partire dal primo trimestre 2020 fino alla fine dell'anno, di cui 30 milioni di euro già ceduti a giugno".