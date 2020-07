Nb Aurora ha sottoscritto l'accordo vincolante di co-investimento con Nb Renaissance Partners per l’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica spa. L’accordo si inserisce nell’ambito dell’operazione, annunciata al mercato lo scorso 5 febbraio 2020, tramite cui Nb Renaissance Partners Holdings e fondi gestiti da Bain Capital hanno sottoscritto un accordo vincolante per acquisire congiuntamente l’intero capitale sociale di Engineering.

L’acquisizione di Engineering è soggetta al previo avveramento delle relative condizioni sospensive, in particolare il rilascio dell’autorizzazione Golden Power. In caso di avveramento delle condizioni sospensive, il closing dell’operazione è previsto per le prossime settimane.

L’investimento di circa 20 milioni di euro da parte di Nb Aurora avverrà facendo integralmente riscorso a mezzi propri. In seguito all’investimento, Nb Aurora deterrà indirettamente circa il 2,8% di Engineering.

Con sede a Roma, Engineering è tra le principali realtà impegnate nella trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un'offerta innovativa di piattaforme per i principali segmenti di mercato. Con circa 12.000 professionisti in 65 sedi (in Italia, Belgio, Spagna, Germania, Svizzera, Norvegia, Svezia, Repubblica di Serbia, Brasile, Argentina e Usa), Engineering disegna, sviluppa e implementa soluzioni innovative per le aree di business in cui la digitalizzazione genera i maggiori cambiamenti, tra cui digital finance, smart government & e-health, augmented cities, digital industry, smart energy & utilities, digital telco & multimedia.

Il gruppo ha l’obiettivo di contribuire a cambiare il modo in cui il mondo vive e lavora, combinando competenze specialistiche nelle tecnologie di ultima frontiera e una infrastruttura proprietaria di eccellenza nel cloud Computing, che conta 4 data center allineati ai migliori standard tecnologici, qualitativi e di sicurezza.

Con importanti investimenti in ricerca & sviluppo, Engineering svolge un ruolo di primo piano nella ricerca, coordinando progetti nazionali e internazionali grazie a un team di 420 ricercatori e Data Scientist e a una rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. Asset strategico del Gruppo è l'attenta politica di formazione del personale a cui ha dedicato una Scuola di IT & Management.

Nel 2019 il gruppo ha registrato ricavi per circa 1,3 miliardi di euro (CAGR 2015-2019: +10%) e un EBITDA pari a circa 160 milioni di euro (CAGR 2015-2019: +11%). Negli ultimi quattro anni, la Società ha completato 20 acquisizioni sia in Italia che all’estero, realizzando un track record di successo nell’integrazione ed espansione del proprio portafoglio di soluzioni proprietarie.

Il mercato di riferimento di Engineering è costituito dai servizi e software IT, e vale complessivamente circa 19 miliardi di euro, con un tasso di crescita tra i più rapidi all’interno del più ampio mercato IT. Le positive prospettive a lungo termine sono guidate dal trend della trasformazione digitale, con una transizione dalla spesa IT tradizionale ad investimenti in piattaforme digitali, e dalla forte crescita attesa nelle nicchie di ‘digital enablers’ (ad esempio Cyber Security, Cloud, IoT, Big Data).