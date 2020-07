Alpe Adria Gestioni Sim si cancella dall'Albo nazionale

Alpe Adria Gestioni Sim entra nella famiglia di Corporate Office Sim e rinuncia all'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di investimento. La rinuncia è stata accolta e formalizzata dalla Consob lo scorso 2 luglio insieme alla cancellazione della società dall'albo delle Sim.

Iscritta all'albo delle imprese di investimento dal 2008, Alpe Adria Gestioni è stata recentemente acquisita totalmente da Corporate Office. Da qui la richiesta da parte di quest'ultima all'autorità di vigilanza di procedere alla "decadenza per rinuncia espressa" dall'autorizzazione allo svolgimento di tutte le attività a cui la Alpe è stata autorizzata fino ad oggi: servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti.