I nuovi abusi finanziari scoperti dalle autorità estere

Le autorità di vigilanza dei mercati esteri hanno inviato all'italiana Consob l'elenco aggiornato delle società e dei siti web con servizi finanziari riconosciuti come abusivi.

Segnalate dalla Fca (Regno Unito). The Lenders (http://thelenders.co.uk); Compare Wise (https://www.comparewise.co.uk); Earnsured Asset Management (www.earnsured.com) con sede dichiarata a Londra. Il soggetto risulta utilizzare anche i seguenti social media: https://www.facebook.com/ earnsured; https://twitter.com/earnsured; https://www.youtube.com/ channel/UCBxIO- hjMyhX4TVdpwTzLQw/featured; https://www.instagram.com/ earnsured; Mister Trader/ Mistertrader / Redfin Capital (https://www.redfincapital.co. uk/; https://mistertrader.com) con sede dichiarata a Londra; Hunterlyinvest (www.hunterlyinvest.com); Sky Line/ Skylinevest.com (www.skylinevest.com);

Best Investment Bonds (www.bestinvestmentbonds.com) con sede dichiarata a Londra; British Market (https://british-market.co.uk); First Capital Finance Ltd (www.firstcapitalfnc.com) clone della società autorizzata First Capital Finance Limited (www.firstcapitalfinance.co.uk ) con sede a Dorset;

Maxagon Kapital AB (www.maxagon.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della omonima società autorizzata Maxagon Kapital Ab con sede in Svezia; SGZ Bank Ireland (www.sgz-bank.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata SGZ-Bank Ireland plc con sede a Dublino;

Latitudefx / Latitude Investments FX Bank (www.latitudefx.com) clone della società autorizzata Latitude Investment Management LLP (www.latitudeim.com) con sede a Londra; Independent Wealth Brokers (www.independent-wb.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata IWB B.V. con sede ad Amsterdam;

Man Pro Fund / ManGroup (Numeri.fund, Numeric.fund, Invest-fund.pro, Man-pro.fund, Man-fund.com) clone della società autorizzata Man Group Investments Ltd (www.man.com) con sede a Londra; BoerseFX (https://boersefx.de/) con sede a Francoforte) clone della società autorizzata Leucadia Investment Management Limited (www.jefferies.com) con sede a Londra;

Atlas Funding Group Ltd (www. atlasfundingroup.com) con sedi dichiarate ad Amsterdam, Varsavia e Dubai, clone della società autorizzata Code Investing Limited con sede a Londra; Hyde Park Investment Ltd (https://www.hydepark.fr) con sede dichiarata a Parigi, clone della società autorizzata Hyde Park Investments Ltd (http://www. hydeparkinvestment.com) con sede a Londra; Online Union (https://online-union.com) clone della società autorizzata Union Investment Management Limited (www.uim.co.uk) con sede a Londra; FOPU (www.foopu.net) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Future Perfect Financial Solutions Limited con sede nel Regno Unito.

Segnalate dalla Cssf (Lussemburgo). RSM Finance (www.rsmfinance.org) con sede dichiarata in Lussemburgo; Crypto Trade Center Ltd (www.cryptotradecentr.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; Finexis Bank (www.finexis-bank.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

Segnalate dalla Cmvm (Portogallo). Libra Markets (https://libramarkets.com), già segnalata dalla Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020), dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 19/2020) e dalla Fma (V. "Consob Informa" n. 22/2019). Segnalate dalla Finma (Svizzera). Hedge Capital (www.hedgecapitals.com) con sede dichiarata a Illnau-Effretikon (Svizzera); Investo Brokers (www.investobrokers.com) con sede dichiarata a Zug (Svizzera); IAL Ltd (https://ial.ltd) con sede dichiarata a Zurigo; Aron Asset Management (www.aam-24.com) con sede dichiarata a Wallisellen (Svizzera);

Qualion Finance (www.qfprivate.com) con sede dichiarata a Zurigo. Già segnalata dalla Cssf (V. "Consob Informa" n. 8/2020 del 2 marzo 2020) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 17/2020 del 4 maggio 2020); Resolute Cryptotrading (www.resolutecryptorecovery. com) con sede dichiarata in Svizzera; Global Finance Flux (https://www. globalfinanceflux.com) con sede dichiarata in Svizzera.

Segnalata dalla Fsc (Mauritius): Crowd1 (https://crowd1.com/). Segnalate dalla Smv (Panama): Trucrypto S.A.; Trust Inesting. Segnalata dalla Asic (Australia). Market Makers Insider / MMI Forex. L’autorità di vigilanza australiana avvisa i risparmiatori che il predetto soggetto induce in errore i risparmiatori circa la propria affidabilità utilizzando, tra l’altro, illegalmente l’immagine e il nome del presidente Asic James Shipton.

Segnalate dalla Fma (Nuova Zelanda). www.aintreefinance.com. L’autorità di vigilanza avvisa i risparmiatori che il sito non ha alcuna relazione con la società autorizzata dalla Fma, Aintree Finance Limited; WDC Markets (https://wdcmarkets.com). Già oggetto di segnalazione da parte dell’autorità di vigilanza spagnola Cnmv (v. "Consob Informa" n. 14/2020).

Segnalata dalla Cbi (Irlanda). Ant PoolMining International (www. antpoolmininginternational.com). L’autorità di vigilanza di Cipro, la CySec, avvisa i risparmiatori di aver aggiornato l’elenco delle imprese di investimento prive delle previste autorizzazioni.

L’autorità di vigilanza francese Amf, avvisa invece di aver ricevuto negli ultimi tre mesi moltissime segnalazioni da parte degli investitori che denunciavano le pratiche spesso aggressive delle società di marketing multilivello (MLM) che offrono formazione sul trading forex o cripto-attività, attraverso un sistema di reclutamento e remunerazione con sistema piramidale.

Il periodo di blocco attuato a causa del diffondersi del Covid-19 ha favorito lo sviluppo della rete di queste piattaforme che fanno leva sulla sensazione di urgenza e sull'idea di un'opportunità unica da non perdere. L'Amf ha ricevuto segnalazioni su proposte di schemi che consistono nel vendere pacchetti di formazione per il trading sul mercato forex o in cripto-attività come bitcoin. I pacchetti del valore di diverse centinaia di euro, a volte comprendono un abbonamento mensile, e prevedono il reclutamento di altri soggetti.

Le proposte sono veicolate da app di messaggistica e sui social media, spesso attraverso video interessanti, promettendo "buoni affari", "soldi facili", "reddito passivo" e sono stati utilizzati per attirare l'attenzione di molti utenti di internet bloccati a casa, in particolare gli studenti. Gli slogan includono "la ricchezza è adesso! Crea il tuo business globale " o "diventa un trader FX professionale", "blocca proficuamente" o "copia, incolla, incassa ".

L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Acpr) hanno anche aggiornato le proprie liste dei siti web che propongono investimenti sui mercati non regolamentati, in derivati e prodotti i cui sottostanti includono cripto-attività, senza essere autorizzati.

Le nuove entrate nell'elenco sono: www.bitworldfx.com; www.brightfinance.co; www.daxbase.com/fr; www.daxioma.com/fr; www.fortiscapitalmanagers.com; https://fr.uptos.com; www.investisafe.com; www.lvmexchange.com/fr; www.wavetomarkets.co; www.bitcoin-storm.com/fr; www.cryptolegacypro.com/fr.