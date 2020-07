Le ragioni dei banchieri

Stavolta non è colpa loro. Stavolta prendersela con le banche è ingeneroso. Sono state tirate in ballo dal governo non come canali naturali per i finanziamenti delle imprese ma comunque “sostituti di sussidio”, gli istituti di credito, da uno Stato sostanzialmente in bolletta, incapace di erogare direttamente altri fondi oltre a quelli – sacrosanti e irrinunciabili – della Cassa integrazione, diversamente da quanto hanno potuto fare la Germania ed alcuni altri Paesi europi più ricchi del nostro.

Puntando tutto – soprattutto sul piano mediatico – sul concetto di “garanzia statale” sui prestiti che le banche avrebbero dovuto erogare alle imprese messe in ginocchio da tre mesi di lockdown quasi totale e da una ripresa che sta faticosamente muovendo i primi passi, il governo ha costretto le banche non soltanto a fare i doppi turni ma anche ad accollarsi una serie di rischi senza precedenti, a tutt’oggi oggetto di dibattito e polemica.

Innanzitutto il rischio del merito di credito: se un istituto, prima di erogare un prestito garantito dallo Stato al 90 o all’80%, deve pronunciarsi discrezionalmente sull’affidabilità di quel debitore, è costretto a prendersi una grande responsabilità Sa perfettamente che quell’azienda è in crisi, altrimenti non chiederebbe l’agevolazione. Ma cosa succederà se, a scadenza, quel debitore si rivelerà insolvente e al suo posto sarà lo Stato a dover rimborsare la banca? Chi garantirà quest’ultima contro la possibilità che lo Stato le contesti di aver riconosciuto un merito di credito inesistente?

E ancora: se un debitore, nonostante i finanziamenti ricevuti con garanzia pubblica, fallirà, come sarà mai possibile per la banca finanziatrice ristorarsi del suo credito senza, con ciò, incorrere in una sorta di bancarotta preferenziale – rimborsata solo lei e non tutti gli altri creditori? E ancora: secondo i primi calcoli, questa pioggia di finanziamenti non basterà – ed è chiaro, a pensarci bene – a rimettere in pista tutte le aziende oggi in crisi.

Quindi le banche comunque ci rimetteranno quelle quote, sia pur minoritarie, del 10 o del 20% non coperte dallo Stato. Per un totale – secondo l’European banking authority – di 184 miliardi d’impieghi a rischio per le sole banche italiane, con un conto di perdite da Npl (non performing loans, debiti persi) di ben 12 miliardi di euro. Da coprire con circa 10 miliardi di accantonamenti extra.

Insomma: la crisi ha colpito le banche due volte: direttamente, perché tutta la loro attività caratteristica ha risentito della gelata dell’economia; e indirettamente, per questo enorme rischio aggiuntivo che si devono accollare. Certo: a fronte di questo nei nostri istituti sono affluiti i maggiori risparmi di una popolazione cauta come quella italiana, e il settore del risparmio gestito, che in buona parte alle banche fa capo, se n’è govato.

Ma a fronte di queste, le banche si sentono esposte più di prima al rischio sul debito pubbilco, che sta crescendo (arriverà nell’ordine del 170% del Pil) ed è esposto alle incertezze politiche sull’atteggiamento di alcuni partiti verso l’euro, e sulle sue ripercussioni sullo spread.

Insomma, una volta un posto in banca poteva essere considerato un punto d’arrivo per chiunque. Oggi assai meno: per certi versi è un posto in trincea. Per lo meno, andando in banca, le aziende tengano conto di trovarsi di fronte a interlocutori con pochi margini di manovra e particolarmente sensibili ai bilanci in regola, meglio se certificati, e ai business-plan convincenti. A patto di saperli scrivere come si deve, cosa che non sempre le aziende riescono a fare.