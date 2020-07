Copernico Sim tira le somme di un anno di formazione per i suoi consulenti. Si stanno, infatti, per concludere le aule di formazione EIP-European Investment Practitioner che hanno visto coinvolti anche nel 2020 i cf della società conducendoli verso la certificazione internazionale.

Dopo il primo percorso formativo per l’ottenimento della qualifica europea EIP, organizzato dalla Sim nel secondo semestre del 2019 e a cui hanno partecipato oltre una trentina di Consulenti Finanziari, il secondo corso vede la partecipazione di altri 20 professionisti.

La Certificazione EIP è accreditata da EFPA Italia e prevede percorsi formativi in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.

“Abbiamo deciso di far svolgere ai nostri consulenti finanziari questi importanti e prestigiosi corsi di formazione in quanto crediamo siano indispensabili per poter svolgere al meglio la professione del Consulente", afferma Gianluca Scelzo (in foto), consigliere delegato di Copernico Sim. "Già diversi nostri consulenti possiedono certificazioni EFPA e il nostro obiettivo è quello che il maggior numero dei nostri professionisti ottenga delle qualificazioni utili per dare un servizio sempre migliore ai propri clienti”.